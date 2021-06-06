عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سهله المدني تكتب: روح القانون تعيش في داخلنا

صدى البلد

القانون تقف أمامه، وأنت تشعر أن هناك قوة داخلك تطلب منك أن تقبل به وتطبقه، وأنه يقف ضد الظلم، والشعور الذي يراودك وأنت تقف أمام كل ثغرة في داخله، وتبحث عنها وتحاول فهمها وتحاول أدراك ما في جعبتها، و كأن قوتك لا تجدها ولا تؤمن بها إلا من خلاله, في القرن 20وهو يسمى بالعصر الذهبي وبدأت التكنولوجيا تتطور فيه شيء في شيء، ولكن بطريقة بطيئة جداً ولا تشعر بها، في هذا الزمن الذي نعيشه وهو عصر الذكاء الاصطناعي، والذي بدأ البعض يعتقد ويدرك بأن مهنة المحاماة في المستقبل لن تحتاج إلى محامي بل ستكون مهنة مستقلة تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي، بمعنى أوضح جهاز يحكم ويطبق من خلال القوانين والأنظمة واللوائح ولديه القدرة على ذلك، لأنه لديه قدرة على حفظ وتخزين معلومات لا يستطيع أي محامي أو قانوني فعل ذلك، لذلك يمكن أن يصبح في الهواء وجوده ولا قيمة له إذا لم يخلق إبداع في هذه المهنة السامية، فالأجهزة تستطيع أن تكون أداة لتطبيق القوانين والأنظمة التي تضعها الحكومات، أكثر من البشر، لأن لديهم قدرة على تخزين واستيعاب معلومات لا يستطيع العقل تحملها أو فهمها، لذلك جميع من يعمل في هذا المجال ويعتمد على الأجهزة دون إحداث تطوير وإبداع كل فترة لن يكمل في هذا المجال، فالعدو القادم لمهنتك ليس من يعمل فيها بل الأجهزة والتكنولوجيا، والحكومات في هذه الفترة آمنت بقدرتها على تحمل العمل لأنها ليست بحاجة لتعيش لأنه ليس لديها روح فهي بلا روح، وهو جهاز يستمد وجوده من خلال من صنعه، وأيضاً لا تطلب مال مقابل عملها كل شهر وبحوزته متى ما أراد ذلك، والتعامل معه ليس صعب، فالحكومات بدأت في هذه المرحلة في الاعتماد عليها في مجالات عمل مختلفة، وهذا يجعلنا نرى من سيأخذ مكاننا إذا لم نقف ونبدع ونشعر بشغف وحب لما نفعله، والقوانين يكون مصدرها نظام الدولة وما ستفعله الأنظمة هو لجعل العمل يستمر لكي لا يقف اقتصاد الدول وتبقى دون عمل يجعل وجودها يستمر، فالإنسان بدأ شيء فشيء يهرب من المسؤوليات التي يجب عليه فعلها، لذلك ثوب المحامي سيكون بحوزة أجهزة وكلمته ستكون تخرج من أفواههم إذا لم نبدع إذا لم نكف عن الحرب التي نعلنها على بعضنا، إذا لم نجعل القلوب تكون خالية من السواد، إذا لم نقف أمام عظمته ونطبقه في روحنا، ونجعل روح القانون تعيش في داخلنا كل يوم ، وننظر لكل شيء برحمة، ونقف يد واحدة لكي لا نموت ونبدأ في الموت معه، كما حدث مع الصحافة التي سيطرت عليها التكنولوجيا وأصبحت هي المسيطر أكثر من الصحفي، والذي أصبح يريد أن يجعلها تعيش، وهي لا تستجيب لما يفعله، وكل من يعمل فيها سواء محامي أو محامية أو محامي متدرب أو محامية متدربة أو باحث قانوني، جميعنا نجعلها لا تكون بحوزة من ليس لديه قلب وروح، فإذا لم نقم بالواجب الذي أقسمنا به أمام الله والوطن، وذلك سيجعل نظام كل دولة يعتمد على غيرنا ليس تقليل من وجودنا بل للحفاظ على حقوق الجميع، وغايتهم تبرر الوسيلة التي استخدموها وهي حق لهم، ولا ننسى واجب الوطن وحقوقه علينا.


 

ترشيحاتنا

"الأعلى للإعلام"يشارك فى وضع خطة الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ ثورة يونيو

الأمن العام يستهدف عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.. تفاصيل

إعلامية كويتية: مصر تعيش أقوى وأزهى عصورها في عهد الرئيس السيسي

استشهاد فرد شرطة ومصرع عنصرين إجراميين بالدقهلية

أكبرها وأقدمها في مصر.. طارق شاهين يكشف تطورات إنشاءات ميناء الإسكندرية

نشرة الفن.. عودة محمد صبحي للدراما.. أسباب تأجيل مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية| تفاصيل حالة ميجان ماركل الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تمرد وعصيان .. أزمة عنيفة تضرب الترجي قبل موقعة الأهلي

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي فى الصيف

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

أشرف صبحي : دعم الرئيس السيسي السبب في إنجازات الرياضة المصرية

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

فنانون وشخصيات عامة يلتقطون الصور التذكارية مع محمد صلاح في العلمين|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ