فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

أصدرت لجنة الزراعة والري بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، عددا من التوصيات المهمة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال "حبة الغلة" في الانتحار.

حبة الغلة السامة

نظرا لكثرة أضرار حبة الغلة شددت لجنة الزراعة اليوم على تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول حبة الغلة السامة من خلال الفيديوجراف التالي.