عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

صدى البلد

أصدرت لجنة الزراعة والري  بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، عددا من التوصيات المهمة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال "حبة الغلة" في الانتحار.

حبة الغلة السامة 

نظرا لكثرة أضرار حبة الغلة  شددت لجنة الزراعة اليوم على تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين.

ونستعرض  المزيد من التفاصيل حول حبة الغلة السامة من خلال الفيديوجراف التالي.

حبة الغلة ماهي حبة الغلة السامة ما هي حبة الغلة وزارة الزراعة مجلس النواب

موضوعات متعلقة

فيديوجراف.. إفلاس إعلامي .. ريهام سعيد في مرمى سهام النقد بسبب أم نور

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

فيديوجراف| قريبا في مصر.. الصحة العالمية توافق على لقاح سينوفاك

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الياباني: نقدر دور مصر وجهودها المتواصلة من أجل الفلسطينيين

7 سنوات من التنمية العمرانية.. مدن الجيل الرابع ترى النور لأول مرة فى عهد السيسى

برعاية الإمام الأكبر.. انطلاق قافلة دعوية مشتركة من الأزهر والأوقاف إلى الإسكندرية

مدير وكالة الطاقة الذرية: قلقون من إيران وبرنامجها النووي|فيديو

شاهد.. صورة غريبة تثير سخرية رواد مواقع التواصل من الشرطة البريطانية

واجهوا الاستغلال.. طلب إحاطة من سياحة النواب بشأن ارتفاع الأسعار بالمستشفيات الخاصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

أستاذ طب نفسي : يجب إخبار دلال عبدالعزيز بوفاة سمير غانم وإلا ستشعر بالخيانة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

هحاسب على كل كلمة.. خالد الغندور يعتذر لجماهير الزمالك

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

الثانوية العامة.. التعليم: اللي مش معاه تابلت هايمتحن ورقي والتصحيح إلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

وزير الكهرباء يلتقي دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار|صور

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. حبة الغلال السامة خطر يهدد الملايين

فيديوجراف.. الفنان الإنسان .. تامر حسني يلبي طلب معجبة

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

فيديوجراف.. إفلاس إعلامي .. ريهام سعيد في مرمى سهام النقد بسبب أم نور

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ