الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية يعقد دورته الأولي في سبتمبر 2021

ثمن الفنان الكبير سمير صبري، رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية ، الإجراءات التي إتخذتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .

وقال الفنان سمير صبري ، إن قرارالدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا .

وأضاف أن هذه القرارات كان لها الأثر الكبير في تقليص عددالإصابات والحد منها، مضيفا أن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية كان من أوائل المهرجانات السينمائية التي دعمت القرارات الوزارية ، وقررت لجنته العليا العام الماضي تأجيل الدورة الأولي حفاظا علي المدعوين من نجوم السينما وجمهور ورواد المهرجان.

وتابع "صبري " : إستمرارا في دعم قرارات اللجنة الوزارية حيث تقرر إقامة الدورة الأولي للمهرجان خلال شهر سبتمبر المقبل علي أمل أن تكون الأجواء الصحية قد تحسنت بصورة كبيرة ومهيأة لتقديم مهرجان فرانكوفوني يليق بمصرنا الغالية وبكونها واحدة من الدول الأعضاء في منظمة الفرانكوفونية.

جدير بالذكر أن المهرجان كشف عن استقبال تونس ضيفًا للشرف في إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية التي أعطت شارة البدء للاحتفال بعام الثقافة المصرية-التونسية من خلال إعداد أجندة فعاليات ثرية ومتنوعة.

وتقوم إدارة مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية حاليًا بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر وتونس لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق بالإرث الفني والسينمائي العريق لكلا البلدين الشقيقين .

مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية ، ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون.

وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، وتضم اللجنة اللجنة العليا للمهرجان برئاسة الكاتب الكبير محمد سلماوي عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية، والإعلامية القديرة سناء منصور والإعلامية القديرة سلمى الشماع.