من غير ليمون .. اكتشف أفضل مشروب مقوى للمناعة

فى ظل انتشار فيروس كورونا والأمراض المصاحبة له يرغب كثيرون فى معرفة أفضل مشروب مقوى للمناعة للتمكن من الوقاية من هذه الأمراض.

نعرض لكم سر فاعلية أفضل مشروب مقوى للمناعة فى المنزل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ timesofindia” .

شاي بذور الشمر والكمون للمناعة

يعد شاى الشمر أفضل مشروب مقوى للمناعة لأنه يحقق نتائج فورية وتقدم أقصى قدر من الفوائد للأشخاص من جميع الفئات العمرية.

لا يعزز شاي الشمر والكمون المناعة فحسب ، بل يهدئ الجهاز الهضمي أيضًا ، ونتيجة لذلك يبقيك بعيدًا عن العديد من الأمراض، قم بالتمرير أدناه لمعرفة الوصفة وتجربتها.

مكونات مشروب مقوى للمناعة

ماء

1 كوب بذور شمر

1/2 ملعقة صغيرة بذور كمون

1/2 ملعقة شاي زنجبيل

1/2 بوصة عسل “حسب الرغبة”

كيفية صنع مشروب مقوى للمناعة

لإعداد مشروب مقوى للمناعة بالشمر والكمون اتبع الخطوات التالية:

نأخذ قدرًا ونضيف الماء ونتركه حتى يغلي ثم أضف الآن بذور الشمر وبذور الكمون والزنجبيل. غطي الغطاء واطهي لمدة 8-10 دقائق و يقدم مع العسل اذا كنت ترغب فى إضافته.

اشرب هذا المشروب مرتين في اليوم للحصول على أفضل النتائج.