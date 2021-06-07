شاهد.. محمد رمضان في أحدث ظهور له برفقة أولاده علي وكنز

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بصور جديدة.

ظهر محمد رمضان داخل منزله برفقة أولاده علي وكنز، وعلق: "ربنا يحفظلي أولادي ويحفظلكم أولادكم".

على الجانب الآخر، عُرض لـ محمد رمضان في موسم شهر رمضان مسلسل “موسى”، بطولة سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبد الغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.