الصحة: فاعلية لقاح كورونا الصيني المنتج محليا تصل إلى91%.. فيديو

قال خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، إن هناك 4 ملايين مواطن مسجلون في المرحلة الولى من منظومة التأمين الصحي الشامل مؤكدا أن مصر استقبلت اليوم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني وهذا ضمن البروتوكول الذى تم توقيعه، وعملية إنتاج اللقاح تمر بالعديد من المراحل .



وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم " المذاع علي قناه " الحياة" ، أنه خلال منتصف شهر يونيو الحالي سنلتقي أول منتج من لقاح سينوفاك الذى سيتم تصنيعة محليا في مصر.



وأوضح خالد مجاهد، أن لقاح سينوفاك أثبت فاعلية بنسبة91% وبالتالي حصل على الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وسيتم أخذ اللقاح علي جرعتين بين الأول والثاني 21 يوم .