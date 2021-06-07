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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمير كرارة يعلن عن الجزء الثاني من كازابلانكا

صدى البلد

نشر الفنان أمير كرارة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى يعلن فيها عن تقديم جزء ثانى من فيلم “كازابلانكا”. 

وعلق أمير كرارة على الفيديو الذى نشره من الجزء الاول من الفيلم : “قريبا 2”. 

كازابلانكا 

فيلم كازابلانكا من تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وبطولة أمير كرارة، وغادة عادل، وعمرو عبد الجليل، وإياد نصار، ولبلبة، ومحمود البزاوي، وأحمد داش".

وتدور أحداث الجزء الاول من فيلم كازابلانكا في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يُطلق عليهم «هجامين البحر»، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصى ويهرب الى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

وشارك في فيلم كازابلانكا النجم التركي خالد أرجنش، وعدد من النجوم كضيوف شرف هم "مصطفى شعبان، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وأحمد فهمي، وغيرهم.

نسل الاغراب 

وشارك أمير كرارة في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، مي عمر، نجلاء بدر، دياب ،  إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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الاختيار 2 

كما شارك أمير كرارة فى الاختيار٢ بداية ظهور ملحمة البرث والذى كان يجسد دور الشهيد أحمد المنسي.

نشر امير كرارة فيديو على حسابه الرسمى على إنستجرام فيديو من ظهوره فى الاختيار٢ فى ملحمة البرث و كتب معلقا:" منسي لاينسي".

الاختيار 2 واحد من أهم مسلسلات رمضان 2021، ويدور العمل الفني حول بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن.

مسلسل الاختيار 2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماءأبو اليزيد، وسلوى عثمان  وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزءالأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.

أمير كرارة فيلم “كازابلانكا” نسل الأغراب الاختيار 2 اخبار امير كرارة

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