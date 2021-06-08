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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يحتاج أغلى حقنه بالعالم.. أول تحرك من البرلمان لحالة الطفل رشيد

صدى البلد

علق محمد الجارحي عضو مجلس النواب المصري على حالة الطفل رشيد المصاب بمرض جيني نادر بالعضلات والذي يحتاج أغلى حقنه بالعالم بتكلفة ٣٥ مليون جنيه. 


 

وكتب محمد الجارحي غبر تويتر قائلا  “رشيد يستحقها”.. وأتمنى أن تستجيب الدولة لاستغاثة والدته لإنقاذ حياته وسنسعى من خلال #مجلس_النواب للتواصل مع وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لعلاجه على نفقة الدولة.. دعواتنا لرشيد ولكل الأطفال المرضى بالشفاء العاجل.
#انقذوا_رشيد#Save_Rasheed ".

 

وكشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل حالة نجله.
 

وقال "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال.. المرض دة بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".
 

وأشار: "لازم نحافظ على جلسات علاجي طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على الحالة من التدهور.. والحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار حوالي 35 مليون جنيه مصري".


وأوضح: "الدواء غالي لأنه أول علاج جيني في العالم"، مردفا: "أنا بطالب وبناشد رئيس الجمهورية لعلاج  ابني يتعالج على نفقة الدولة لأنني لا استطيع دفع هذا الرقم".
 

وتابع: " من شروط تناول الحقنة أن الطفل ياخدها قبل ما يتم سنتين.. والحقنة دي متوفرة في الولايات المتحدة ومؤخرا أصبحت متوفرة في دبي.. وبناشد السيد الرئيس أنه يعالج ابني على نفقة الدولة علشان الوقت المتاح قدامنا هو أقل من 4 شهور".

 

 

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الجارحى مجلس النواب الدكتورة هالة زايد مجلس النواب المصرى ضمور العضلات الشوكي الطفل رشيد انقذوا رشيد

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