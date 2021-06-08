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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شادي محمد: الزمالك لن يقف على رحيل فرجاني ساسي

شادى محمد
شادى محمد

قال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، إن الزمالك لن يقف على رحيل أي لاعب، مهما بلغت قيمته الفنية، مشيرا إلى أن الفريق لن يتأثر برحيل فرجاني ساسي؛ فهناك العديد من اللاعبين المميزين في هذا المركز، يستطيعون تعويض رحيله، مثل إمام عاشور ومحمد أشرف روقا.

وقال شادي، في تصريحات لبرنامج “البريمو” عبر قناة “Ten”: فرجاني ساسي يماطل منذ فترة طويلة في مسألة التجديد ، وكان على نادي الزمالك حسم هذه المسألة مبكراً ، والتعامل مع الموقف باحتراف من خلال تقديم العرض المناسب من قبل النادي ، وللاعب الحق في القبول أو الرفض ، ورغبة ساسي كانت واضحة بشكل كبير ، ويبدو أن اللاعب استقر على الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء ، ولم تكن لديه النية في الاستمرار .

وفي سياق آخر، نشر نادي الزمالك، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة، تجمع محمود عبد الرازق شيكابالا، وطارق حامد، والدولي التونسي فرجاني ساسي، خاصة وأن الثلاثي ظهرا بمستوى مميز طوال الموسم.


وكتب حساب الزمالك على الصورة التي تجمع ثلاثي الفريق، قائلا:" الأفضل دائما!"، في صورة نالت إعجاب عشاق القلعة البيضاء الذين انهالوا بالتعليقات عليها.


وأثار التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، الجدل؛ بإعادة مشاركته للصورة عبر حسابه الشخصي على "انستجرام"، وأشار إلى "قلب" في الصورة،  بعد الأنباء التي ترددت عن رحيله، وتوقيعه لأحد الفرق القطرية.

الأهلى شادي محمد الزمالك

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