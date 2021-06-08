جماهير الزمالك تطلق هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه بعد أنباء رحيله عن الفريق

دشن عدد من جماهير الزمالك عبر تويتر هاشتاج #ساسي_حدوته_زملكاويه المطالبه بالتجديد لفرجتني ساسي بعد انباء رحيله عن الزمالك

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وجاءت التعليقات كالتالي:

- “لن تنجح المؤامرة.. مهما فعلتم ساسي زملكاوي زينا”

- “ابن ميت عقبة #ساسي_حدوته_زملكاويه”.

- "‏نعمل مليوووون هاش ..لـ ساسي لاعب مخلص ويستحق، ساسي في قلوب الزملكاويه #ساسي_حدوته_زملكاويه ".

وكشف طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، آخر تطورات ملف التجديد لـ فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك .

وقال طارق جبريل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية "المذاع على قناة " إم بي سي مصر " :"هناك لغط كبير في ملف فرجاني ساسي وهناك أرقام كثيرة متضاربة".

وأضاف طارق جبريل: "حتى الآن لا يوجد تواصل مباشر بين اللاعب أو وكيله بالتقدم برقم معين ويتم التفاوض فيه".

وتابع طارق جبريل:" لا تفاوض حتى الآن مع فرجاني ساسي وهو متواجد مع منتخب بلاده في تونس، وبعد عودته سنتفاوض مع ساسي، وفي حال قبوله سنقوم بالتجديد، ولو اللاعب معدنوش استعداد أو قام بالتوقيع لنادٍ آخر؛ فهذا أمر يخصه".

وأكمل طارق جبريل: "نادي الزمالك نادٍ كبير، ولن يقف على لاعب، ولكن نادي الزمالك فاتح بابه للتجديد لفرجاني ساسي".