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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفيق برج الجوزاء .. هالة صدقي تهنئ راغب علامة بعيد ميلاده

هالة صدقي و راغب
هالة صدقي و راغب علامة

حرصت الفنانة هالة صدقي ، على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان راغب علامة، ونشرت صورة لهما عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.


و علقت هالة صدقي قائلة : "كل سنة و انت طيب يا صديقي يا رفيق برج الجوزاء"  .

 

من ناحية أخرى، يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار الدكتور طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

 

"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية. 

الفنانة هالة صدقي الفنان راغب علامة انستجرام عيد ميلاد الفن

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