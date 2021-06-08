اعتقال شخصين على خلفية واقعة صفع الرئيس الفرنسي أثناء زيارة في جنوب شرق البلاد

اعتقلت السلطات الفرنسية اليوم الثلاثاء شخصين على خلفية واقعة صفع الرئيس إيمانويل ماكرون على وجهه، أثناء زيارته جنوب شرقي البلاد.



وذكرت قناة (فرانس 24) - في نشرتها باللغة الانجليزية - أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقي صفعة على وجهه من قبل شخص أثناء تحيته الجماهير في إقليم "دروم" جنوب شرقي فرنسا، مشيرة إلى أنه جرى التعامل على الفور مع هذا الشخص من قبل قوات الأمن.



ووقع الحادث أثناء قيام الرئيس الفرنسي بزيارة إلى "دروم"، حيث تفقد مدرسة ثانوية تقوم بتدريب الطلاب على العمل في المطاعم والفنادق.