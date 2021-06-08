شاهد .. خبيرة تغذية: المعدة عاملة زي "الشراب"

قالت الدكتورة دعاء سهيل ، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك بعض المواد التي تساعد على خفض الوزن، ولكن لها آثار سلبية، معقبة: "ممكن تخس وتصاب بالاكتئاب، أو يجيلك صداع".

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن بعض مرضى السمنة الشباب يتعرضون للنهجان مع بذل أقل مجهود، ولذلك هناك ضرورة للعمل على خفض الوزن، للوقاية من الآثار السلبية لمرض السمنة.

وأضافت أن المعدة مثل "الشراب" تتسع على قدر ما يتناوله الإنسان من الطعام، موضحة أن تناول الألياف لمدة طويلة يؤدي إلى تقليل ما يتناوله الإنسان من الطعام، ومع مرور الوقت يصغر حجم المعدة.