المهن الطبية :مستعدون للتنازل عن رسوم الدمغة لبعض أدوية الأمراض المستعصية..فيديو

قال الدكتور حسين عبدالهادي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، إننا نتخوف من تحايل الشركة المصنعة لتسجيل الدواء ضمور العضلات الشوكي في مصر بطريقة غير رسمية وذلك إذا لم تخاطبنا جهة معينة بشأن الأمر، وخاصة جامعة عين شمس باعتبارها جامعة عريقة.

وأضاف عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية اون إن النقابة مستعدة بشكل كامل للتنازل عن رسوم الدمغة الطبية الخاصة بالأدوية التي تحتاجها حالات الأمراض المستعصية.

وتابع الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية أن الشركة المصنعة قبل تسجيل الدواء في مصر عليها اتخاذ بعض الإجراءات منها الفائدة الطبية وموافقة لجنة الصيدلة بوزارة الصحة وهيئة الدواء.

وأشار عبد الهادي إلى أن المهن الطبية مستعدة للتنازل عن هذه الرسوم ليس للعلاج ككل لكن للجرعتين القادمتين.