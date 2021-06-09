بفستان عاري الكتفين.. رانيا يوسف تنشر صورة جديدة لها من برشلونة.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا يوسف صوراً جديدة لها خلال قضائها إجازة في إسبانيا وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت رانيا يوسف باطلالة صيفية مبهجة مرتدية فستان عاري الكتفين باللون الزهري، ونسقت معه بقبعة، نالت إعجاب متابعيها.



جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.



مسلسل "ملوك الجدعنة" هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.