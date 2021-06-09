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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هل تتعرض المحجبات للطبقية في مجتمعنا العربي اليوم ..ردود صادمة

صدى البلد

انتشر أمس، منشورا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يروي قصة تعرض مجموعة من الفتيات للطرد من قبل إحدى الكافيهات بشارع التسعين، بسبب وجود فتاة بينهن ترتدي عباءة، على الرغم من أن المجموعة كانت مختلفة في ملابسها، ما بين محجبة وغير محجبة.

وأثار هذا الحدث جدلاً جديداً حول الحريات وعدم التفرقة بين المواطنين باختلاف اعتقادهم واتجاهاتهم المتباينة؛ لذا كانت عدسة صدي البلد بين الناس لترصد الأراء ووجهات النظر.

والسؤال هنا هل تتعرض المحجبات للطبقية في مجتمعنا العربي اليوم؟.

في البداية قالت سامية رزق،إن بالرغم من المناشدة المستمرة بالحريات الاجتماعية إلا أنه مازالت تتعرض الكثيرات من المحجبات للطبقية والتفرقة في الأماكن العامة،وعدم الإذن لها بالدخول من الأساس إدعاءً أن شكل الحجاب يشوه المنظر الحضاري للمكان.

وأضاف سمير عبد الله قائلاً:"أولاً وأخيراً المحجبة كغيرها أبسط حقوقها أن تتمتع بالحرية في التنقل ببلدها ودخول جميع الأماكن العامة ففي النهاية هي تطلب خدمة وتدفع ثمنها مثل أي زائر ".

وتابعت مروة أحمد،أنها تعمل في مجال السياحة والفنادق وغالباً ما تجد تحضر في التعامل من قبل الإدارات والزوار دون التدخل في الإتجاهات الشخصية.

من جانبها ذكرت،أن هناك أماكن عامة لا تسمح بدخول المحجبات سعيًا منهم لخلق شكل معين للمكان،وهذا أكبر خطأ فنحن مجتمع مختلف بطبيعته ومنطقي إن المظهر الخارجي سيختلف من شخص لأخر.

طبقية تنمر

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