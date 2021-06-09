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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عالية المخاطر

في رحلته الأولى خارج أمريكا.. هل ينجح بايدن بحل القضايا الكبرى والملفات الصعبة

بايدن
بايدن

عندما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للمسؤولين، إنه يريد الاجتماع قريبًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لعقد قمة بينهما ، سرعان ما شرع فريقه في تحقيق ذلك، وسط  تساؤلات من البعض عما يأمل حقًا في أن يحققه بايدن، وفق ماذكرت شبكة (سي إن إن).

 

وحاولت الإدارتان الأخيرتان، بما في ذلك إدارة أوباما التي شغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس، تطوير علاقات أفضل مع موسكو ، إلا أنهما فشلتا في ذلك. 

 

وكان مستشارو السياسة الخارجية ذوي الخبرة، قد شاهدوا كيف اختطف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الاجتماعات من قبل بطريقة غريبة وتساءلوا عما يمكن أن يكسبه بايدن من مقابلته الآن ، بعد أقل من ستة أشهر من ولايته.

 

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كان أمر القمة موضع نقاش داخلي ، مع ظهور انقسام بين المؤيدين والمتشككين. 

 

وأدت سلسلة من الاستفزازات ، من هجمات برامج الفدية التي شنتها الشبكات الإجرامية داخل روسيا إلى معاملة اعتقال زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني ، إلى مزيد من النقاش حول ما إذا كان الوقت مناسبًا لعقد اجتماع بين الرجلين.

 

وأفادت شبكة سي إن إن يوم أمس الثلاثاء ، بأن سفير بايدن في روسيا حذر المشرعين بشكل خاص، من أن الإدارة تخاطر بتكرار أخطاء أسلافها إذا لم تضع العلاقات مع بوتين في وضعها الصحيح.

 

ومع ذلك ، بعد مكالمتين هاتفيتين مع بوتين، ظل بايدن مقتنعاً بأن المحادثات وجهاً لوجه، قد تكون الأمر المناسب الوحيد لحل الخلافات.

 

وبعد أكثر من 40 عامًا قضاها في التعامل مع الرؤساء وهم يحددون ويرسمون السياسة الخارجية الأمريكية ، كان قراره أخيرًا هو اتخاذ هذا القرار.

 

بايدن يأخذ الدور القيادي

نظرًا لأن أجندته المحلية غارقة في الجمود في واشنطن ، فإن وصول بايدن إلى أوروبا يوم الأربعاء في أول رحلة رئاسية له إلى الخارج هو تتويج لعقود قضاها في الدوران حول مركز مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية.

 

وسيتحدث بايدن، إلى القادة الأجانب في أوروبا وليس من خلال مبعوثين. إنه الموقف الذي كان يتوق إليه منذ فترة طويلة ، لكنه يأتي الآن مع تحديات جديدة ، بما في ذلك الوباء والقرارات الحاسمة بشأن توزيع اللقاحات .

 

ويظهر أن تصميمه على مقابلة بوتين ، حتى في مواجهة الشكوك المتزايدة، يعكس ما قاله المسؤولون إن لديه وجهة نظر راسخة بأن تنمية علاقة شخصية - حتى مع أكثر القادة استبدادًا - هي الطريقة الوحيدة للتعامل بصراحة مع القضايا الرئيسية حاليًا.

 

المواجهة أيًا كانت العواقب

ووفق ما ذكرت الشبكة فإن بايدن اختار قرار مواجهة العالم.. فوفق ما أخبر به بايدن فريقه،يرى بايدن أن بوتين لن يستجيب إلا للقوة والصدق.

 

وقال جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي لبايدن ، هذا الأسبوع: "لا يوجد أبدًا أي بديل للتفاعل بين الزعيمين ، لا سيما للعلاقات المعقدة ، لكن مع بوتين هذا هو الأمر الآن".

 

وأضاف أنه من المهم أن يكون الرئيس بايدن قادرًا على الجلوس معه وجهًا لوجه ، ليكون واضحًا بشأن إدارة اختلافاتنا ، وتحديدها بحيث يمكننا العمل في مصلحة أمريكا وإحراز تقدم .

 

من وجهة نظر بايدن ، فإن مخاطر رحلته الأولى إلى الخارج ليست أقل من الديمقراطية نفسها، فهو يغادر بتصميم رمزي ليحقق شئ من اجتماع مجموعة السبع إلى قمة مع حلفاء الناتو في بروكسل ، بلجيكا ، قبل أن يختتم بقمة بوتين في جنيف ، سويسرا ، التي استضافت بحيرتها المحادثات الأولى بين رونالد ريجان و وميخائيل جورباتشوف قبل 36 عامًا.

 

يأتي بايدن مع مهمة يعتبرها إثبات لنفسه ولأمريكا في مواجهة التهديدات الاستبدادية و أن الديمقراطية ما زالت قادرة على العمل.

 

وتقول رحلة بايدن، إنه يحاول الإصلاح في مواجهة معقدة بسبب الضغوط التاريخية على الديمقراطية الأمريكية.

 

 كذلك تسلط رحلة بايدن الضوء على التحالفات الأمريكية التقليدية بعد أربع سنوات من التوتر في عهد الرئيس دونالد ترامب.

دبلوماسية اللقاح

 

سيسعى بايدن أيضًا إلى طمأنة الحلفاء بشأن دور أمريكا في توزيع لقاح فيروس كورونا.

 

من المتوقع أن يصدر الرئيس إعلانًا مهمًا يتعلق بالإنتاج العالمي أثناء حضوره قمة مجموعة السبع يوم الخميس ، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان.

 

ويتمتع بايدن بخبرة على المسرح العالمي تفوق ما يتمتع به آخر أربعة رؤساء أمريكيين مجتمعين، وبينما كان تركيزه في الأشهر الأولى من رئاسته ينصب بشكل مباشر على حل المشاكل داخل حدود الولايات المتحدة - بشكل أساسي الوباء وأزمته الاقتصادية الحالية - تظل السياسة الخارجية "حبه الأول" ، وفقًا لمساعديه، ولهذا يتساءل المحللون حول إمكانية نجاح بايدن  فيما فشل فيه الآخرون.

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