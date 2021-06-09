عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين:30 يونيو أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية من مصير مظلم

30 يونيو
30 يونيو

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم، وجموع المصريين، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، إن ذكرى ثورة 30 يونيو تُعد فخرا للمصريين والأمة العربية، والتي أنقذ فيها الرئيس السيسي المنطقة العربية بأكملها من مصير مُظلم عندما انحاز لإرادة الشعب المصري ومطالبه العادلة التي نادي بها منذ 7 سنوات عندما خرج في جميع الشوارع والميادين العامة بكل أنحاء الجمهورية في 30 يونيو 2013 للمطالبة بعزل محمد مرسي وجماعته من السلطة.

عاصم دسوقي : ثورة 30 يونيو نجحت في استعادة الهوية المصرية من الجماعة الإرهابية..فيديو

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال النهائية لتطوير كوبري مبارك وحديقة 30 يونيو

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن ثورة الـ30 من يونيو نجحت في بناء الوطن، وصححت مسارًا وفتحت آفاق الحلم والأمل أمام ملايين المصريين، الذين هتفوا ضد "سماسرة الأوطان" وسارقي الأحلام، ليستردوا "مصر الحرة"، موضحًا أن المصريون وقفوا في هذه الثورة أمام موجة التطرف والفرقة، التي كانت تكتسح المنطقة وقالوا كلمتهم لإنقاذ المنطقة من جماعة فرضت نفسها على مقدرات البلاد وحولت مصر بلد الأمن والأمان لمسرح للعمليات الإرهابية وسفك الدماء وتخريب مؤسسات الدولة؛ ولكن كان لشعب مصر كعادته عبر التاريخ الكلمة الفصل والقول الأخير لتبدأ الدولة المصرية الحديثة عهدًا جديدًا من الإنجازات ومواجهة الإرهاب؛ لتبقى مصر بلد الأمن والأمان بقيادة الرئيس السيسي.

وأوضح أن ثورة الـ30 من يونيو الخالدة غيرت مسار الدولة المصرية حتى أصبحت واحدة من أهم الدول الديمقراطية المدنية الحديثة؛ وأصبح لها دورها التاريخي والريادي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن هذه الثورة الخالدة تصدت بصورة سلمية لجماعة متطرفة إرهابية كانت لها أذرعًا متشابكة ببعض دول الخارج لتحقيق مؤامرة هدم الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مصر وخاصة بعد إقرار خارطة طريقها يوم 3 يوليو عام 2013، اتجهت نحو  القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الإرهابية والتكفيرية، موضحًا أن الشعب المصري العظيم تحمل المسؤولية بقيادة الرئيس السيسي، والذي استجاب لإرادة المصريين وتحدى جماعة كانت عدوة نفسها قبل أن تعادي وطنها، فالثورة قامت على النظام الديني الفاشي للدفاع عن الهوية المصرية.

وأكد أن مصر بثورتها الخالدة قضت نهائيًا على حكم دولة المرشد، وأنهت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية في تحويل دول منطقة الشرق الأوسط إلى دول تخضع للنظام الديني الفاشي الذي يخضع لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الثورة العظيمة أكدت للعالم كله عظمة الشعب المصري الذى كشف للعالم كله عن الوجه القبيح والدموى للجماعات الارهابية والتكفيرية، التي لم تكتف بالانقلاب على الديمقراطية منذ وصولها لسدة الحكم ولكن سرعان ما لجأت للعنف الممنهج لتكمل تاريخها الطويل من الإرهاب وإراقة دماء الأبرياء.

ولفت إلى أن الشعب المصري في حاجة ماسة لاستعادة روح ثورة 30 يونيو بما يكفل الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي في مصرنا الغالية والاستمرار فى طريق الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى عهد الرئيس السيسي، معربًا عن ثقته الكاملة في أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول المتقدمة اقتصاديًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط باسرها وأفريقيا.

ووجه تحية قلبية لدور القوات المسلحة الباسلة درع وسيف الأمة في الانحياز الواضح لإرادة المصريين في هذه الثورة الخالدة التي أنقذت مصر والمنطقة بأسرها من حكم دولة المرشد.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورة 30 يونيو القوات المسلحة الجيش المصري الديمقراطية عبد الفتاح السيسي

ترشيحاتنا

بعد طردها ..هبه أبو الخير تكشف الحالة النفسية لـ فتاة كافيه التجمع

سفير فرنسا بالقاهرة : مصر تحقق أعلى معدل نمو في العالم رغم كورونا..فيديو

الحكومة: تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين

حكم قائمة المنقولات الزوجية .. اعرف كل أحكامها وضوابطها

تونس تعلن بدء موجة رابعة من كورونا.. والصحة توضح حقيقة اللقاحات الفاسدة

للتغلب على الحر الشديد.. نصائح للمواطن في الشارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

بالصور.. «الصحة» تغلق عيادة طبيب أسنان شهير في التجمع الخامس

حريق هائل في القدس وبدء إخلاء السكان وإغلاق الطرق.. فيديو

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

شاهد .. نجم الأهلي يوجه رسالة مؤثرة لـ مرتضى منصور

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

باقة الـ500 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات سيدان فى السوق المصري | صور

فيديو

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

فيديوجراف..شقق بالتقسيط المريح .. كل ما تريد معرفته عن مشروع مدينة نور

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي على وجهه

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ