خبير اقتصاديات المدن: العاصمة الإدارية استوعبت 3 ملايين عامل

قال الدكتور رضا لاشين، خبير اقتصاديات المدن، إن المدن الجديدة عملت طفرة فى مجال التشييد والبناء والنمو، لافتاً إلى وجود 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع فى مصر تعمل الدولة حالياً على تشييدها منها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والعبور الجديدة وحدائق العاصمة وغيرهم .

وأضاف لاشين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وحده استوعب أكثر من 3 ملايين عامل فى مختلف التخصصات، بينما وفرت المدن الجديدة الأخرى التى يتم تدشينها ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتابع أن المدن الجديدة يتم بناؤها على عدة مراحل تصل حتى ٢٠ سنة، بمعنى أنه لن يتم الاستغناء عنهم بمجرد افتتاح أو بدء التسكين فى المرحلة الأولى من المشروع، موضحاً أن الدولة تعمل على التنمية والتخطيط العمرانى وفقا لاستيراتيجية التنمية وتعمل على تعمير الظهير الصحراوي فى مختلف المدن والمحافظات وليس فى القاهرة فقط، مشيراً إلى أنه يتم تدشين مدن جديدة فى محافظات الصعيد كالمنيا الجديدة وسوهاج الجديدة والفشن الجديدة.

