مع الموجة الحارة .. نصائح للتغلب على الحر الشديد عند الخروج للشارع .. وحيل ذهبية لتخفيض درجة حرارة المنزل في الصيف

مشروبات يجب الابتعاد عنها فى أوقات الحر الشديد

الامتناع عن إعداد الأطعمة المشوية داخل المنزل فى الحر

احرص على وضع هذه النباتات حول التكييف لترطيب المنزل



حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع الحرارة خلال الأيام القادمة؛ مما يجعل البعض يبحث عن طرق التغلب على الموجة الحارة خاصة أن الحر الشديد يؤثر على صحة الإنسان بالسلب ويجعله يشعر بالكسل والخمول ولا يستطيع العمل بشكل جيد.

ورغم الحر الشديد يضطر البعض للخروج من المنزل، لأداء العمل، أو للقيام بمهمة ضرورية، فيكف يمكنهم الوقاية من أضرار هذا الطقس الشديد الحرارة خارج المنزل وداخله؟.. الإجابة فى هذا التقرير …

الحماية من الحر الشديد فى الشارع

نعرض لكم طرق الوقاية من أضرار الحر الشديد، إذا كنت مضطرا للخروج من المنزل في هذا التوقيت، وفقا لما جاء فى موقع “medicinenet”.



تذكر أن تحافظ على مستوى مناسب من الترطيب؛ مما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا.

حاول زيارة المباني العامة التي تستخدم مكيفات الهواء خلال ساعات النهار الأكثر سخونة؛ إذا أصبحت الحرارة لا تطاق، ويمكن أن تكون المكتبات ومراكز التسوق ودور السينما أماكن جيدة للاسترخاء.

فى أوقات الحر الشديد؛ احرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.

العطش هو أول علامة للجفاف؛ فيجب أن تشرب كميات كافية من السوائل قبل أن تشعر بالعطش للوقاية من الجفاف فى الحر الشديد .

تجنب المشروبات الكحولية والكافيين، لأن هاتين المادتين يمكن أن تعمل كمدرات للبول وتعزز الجفاف.



لا تأكل وجبات كبيرة غنية بالبروتين؛ لأنها يمكن أن تزيد من حرارة التمثيل الغذائي وتدفئ الجسم.

يجب أن تكون قادرا على التعرف على أعراض الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وحالات الطوارئ الحقيقية المتعلقة بارتفاع الحرارة، مثل “التشنجات الحرارية، طفح الحرارة، الإنهاك الحراري، ضربة الشمس”، واتصل بالإسعاف، وحاول تبريد جسمك إلى أن تصل المساعدة لك.

التغلب على الموجة الحارة فى المنزل

ونعرض لكم أهم النصائح التى تساعد فى التغلب على الموجة الحارة داخل المنزل، وذلك وفقا لما جاء فى موقع “noogatoday”.



احرص خلال الموجة الحارة على غسل وحدة تكييف الهواء الخارجية باستخدام الخرطوم.

احرص على تركيب وحدة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في منطقة مظللة أو قم بزراعة نباتات بطول 2-3 أقدام حول الوحدة بعد التثبيت.

حافظ على الستائر داخل المنزل مغلقة خلال الأوقات الحارة من اليوم بين الساعة 10:30 صباحًا و4 مساءً، خاصة فى فترة الموجة الحارة.

إذا كنت لا تمتلك تكييفا فاحرص على وضع وعاء أو صندوق كبير به ثلج أمام مروحة مكتب، حيث يجعل الهواء باردا مثل هواء المكيف.

قم بتغيير أو تنظيف الفلاتر بانتظام لتتمكن من عمل التكييف بشكل جيد خلال الموجة الحارة.

حاول خفض منظم الحرارة في وقت النوم للحصول على وقت تبريد إضافي بين عشية وضحاها للتغلب على الحر الشديد.

يمكنك الشواء بالخارج أو طلب وجبات سريعة أو تناول العشاء في مطعم لتجنب استخدام الفرن أو الموقد.

ابتعد نهائيا عن الإجهاد المفرط خلال الطقس شديد الحرارة.

يعد طلب المزيد من مكيفات الهواء أحد الطرق للتغلب على الحرارة في الداخل، ولكن يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على وحدة HVAC ، مما يتركك مع نظام تالف أو معطل قبل نهاية الموسم.

من الممكن الحفاظ على البرودة والحفاظ على تشغيل نظام التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC) الخاص بك بسلاسة من خلال مراعاة بعض النصائح البسيطة.

“عندما يكون الجو حارًا جدًا ولا تستطيع الوحدة مواكبة ذلك، خذ خرطوم الحديقة وقم بتبريد الوحدة لأسفل عدة مرات في اليوم”، حيث قال كلايتون كورنيل رئيس نظام التدفئة وتكييف الهواء الموثوق به في تشاتانوغا: "هذه هي أفضل نصيحة لجعلها تعمل بشكل أفضل وتعمل بما يتجاوز طاقتها".

أوضح كورنيل أن تبخير الماء سيساعده على البرودة ويقترح تشغيل رشاش بالقرب من وحدتك الخارجية للتأكد من أن الوحدة بأكملها مبللة.. "سوف يمنحك ذلك درجات إضافية من الهدوء".

تشغيل المروحة في جميع الأوقات والتأكد من نظافة الفلتر وإبقاء الستائر مسدودة والأبواب مغلقة هي طرق أخرى منطقية لمساعدة مكيف الهواء على أداء وظيفته في درجات الحرارة الشديدة.

يغفل كثيرون العناية بمرشحات الهواء الخاصة بهم مما يعني أن تدفق الهواء مقيد، ويجب أن يعمل النظام بجدية أكبر.

تأكد من أن الشجيرات الموجودة حول الوحدة على بعد 2-3 أقدام حتى لا تمنع تدفق الهواء من الخارج .

استخدم اطعمة لاتحتاج للطهى أو شواية خارجية للطهي فستتوقف عن إضافة حرارة إلى منزلك المكيف، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الموقد والفرن إلى توليد كمية هائلة من الحرارة التي تبقى في المنزل فكلما طهيت أكثر في منزلك كلما زادت الحرارة في مطبخك.