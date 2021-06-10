أخبار التكنولوجيا.. موتورولا تنافس سامسونج بـ أرخص هواتف 5G.. و3 تطبيقات مفيدة صممها المشاهير ولا يعلمها الكثيرون

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

نوكيا تعلن عن أرخص هواتفها الجديدة Nokia C01 Plus



كشفت شركة نوكيا Nokia، عن أحدث هاتف ذكي لها، والذي ينطلق ضمن فئة الهواتف المنخفضة التكلفة تحت اسم C01 Plus، ويعمل الهاتف مع إصدار أندرويد Go.

"فيفالدي" يطلق تحديثا بميزة "كل التطبيقات في تطبيق واحد"



ذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن متصفح الويب "فيفالدي" (Vivaldi) سيطلق، اليوم الأربعاء، تحديثا جديدا يتضمن عدة ميزات لمستخدميه.

امكانيات رائدة وزهيد الثمن.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج a21s في مصر



انطلق هاتف سامسونج a21s، خلال العام الماضي، ضمن سلسلة هواتف الشركة من نوع (A)، وينضم هاتف سامسونج a21s إلى فئة الهواتف الاقتصادية، مقابل سعر منافس وإمكانيات شبة رائدة.

ما هي المدة المقرر أن يحذف فيها الحساب الغير نشط؟.. واتساب يجيب



تميل شركات التكنولوجيا المختلفة مثل واتساب WhatsApp ، والتي تتحمل مسؤولية الاحتفاظ بكميات هائلة من بيانات المستخدمين إلى مسح هذه البيانات أن رصدت الشركة حسابا غير نشطًا لفترة طويلة من الزمن.

أرخص هواتف 5G.. موتورولا تنافس سامسونج بهاتف جديد مع قلم ذكي

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن نسخة جديدة من هاتفها الرائد ذو القلم Moto G Stylus 5G، والذي يأتي مشابها إلى حد كبير للإصدار السابق بشبكات الجيل الرابع 4G، إذ سينطلق الجهاز الجديد مع اتصال 5G للبيع اعتبارا من يوم الإثنين المقبل 14 من يونيو.

3 تطبيقات مفيدة صممها المشاهير لا يعلمها الكثيرين



يرغب الكثير من المشاهير واليوتيوبر من "صانعي المحتوى على اليوتيوب" إلى إنشاء المشاريع التجارية الخاصة عندما يريدون توسيع إمبراطورية أعمالهم خارج نطاق شبكة الإنترنت، في مجالات أخرى كـ الملابس والعلامات التجارية بأدوات التجميل والبعض الآخر يتجه إلى تأليف الكتب.

تيك توك تكافح التنمر بمقاطع الرسوم المتحركة



بدأت منصة تيك توك شراكتها مع ستة من أشهر مصممى الرسوم المتحركة، وذلك لإنشاء مقاطع فيديو تساهم في التوعية حملة ضد التنمر على نظامها الأساسي بدءًا من اليوم، فمن المتوقع رؤية بعض الرسوم المتحركة الجديدة الجميلة منشورة على حسابات منصة الفيديو القصير.

منها iPhone 6S.. هذه الهواتف تحصل على تحديث iOS 15 من آبل

كشفت شركة آبل Apple، عن نظامها التشغيلها الجديد iOS 15 لهواتف الآيفون، إلى جانب الأنظمة التشغيلية لأجهزتها الذكية المختلفة، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للمطورين WWDC 2021.