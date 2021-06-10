مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب: يمكن مواجهة المرض حال علاجه مبكرا.. فيديو

قالت آية زويد مسؤول إحدى الجمعيات المعنية بمصابي ضمور العضلات الشوكي،إن مرض ضمور العضلات الشوكي لدي الأطفال ليس شيئا جديدا، ونعاني منه منذ سنوات عديدة ولكننا مؤخرنا حالنا أن نسير بشكل منظم من أجل مساعدة هؤلاء الأطفال.



وأضافت آية زويد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": “قمنا مؤخرا بعمل حصر لأعداد إصابات الأطفال بهذا المرض بالإضافة ألي أننا قمنا بعمل حملات توعية بشأن هذا المرض مؤكدة أن عدد هذه الحالات في مصر ليس كبير، عام 2020 توفي 20 طفل بسبب هذا المرض ومن بداية عام 2021 هناك 11 حالة وفاه وهذا بسبب مضاعفات المرض التي لا يتحملها الطفل”.

وفي ذلك الصدد أوضحت الدكتورة ناجية علي فهمي، مدير وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية طب عين شمس، أنه يمكن اكتشاف المرض لدي الأطفال بعد الولادة بفترة وجيزة، يمكن مواجهة مرض ضمور العضلات الشوكي حال العلاج في وقت مبكر .