استبعاد الحرس القديم .. قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا 2021

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مُنافسات بطولة كوبا أمريكا 2021.

وكانت هُناك شكوك حول خوض الأرجنتين والبرازيل المسابقة، لكن أعلنت الأولى أنها ستشارك بشكل طبيعي، بينما لاعبو السيلسياو، أكدوا رفضهم إقامة البطولة بالبرازيل، لكنهم أشاروا إلى أنهم لا يمكنهم قول (لا) لاستدعاء المنتخب (طالع بيان لاعبو البرازيل).

وشهدت القائمة استدعاء، نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، إلى جانب جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مع استبعاد ثنائي الملكي، رودريجو جوس، ومارسيلو، كما تم استبعاد داني ألفيس ظهير ساو باولو رغم تواجده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وانضم أيضًا ثنائي ريال مدريد كاسيميرو وميلياتو، ولحق بهما لودي لاعب أتلتيكو مدريد، كما تواجد بالقائمة، ثلاثي ليفربول، إيدرسون، وفابينيو وفيرمينو.

قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا 2021

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، ويفرتون (بالميراس).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس)، إيمرسون (برشلونة)، أليكس ساندرو (يوفنتوس)، رينان لودي (أتلتيكو مدريد)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، تياجو سيلفا (تشيلسي)، ميليتاو (ريال مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فريد (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، باكيتا (ليون)، دوجلاس لويز (أستون فيلا)، إيفرتون ريبيرو (فلامينجو).

الهجوم: فيرمينو (ليفربول)، ريتشارليسون (إيفرتون)، جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، نيمار (باريس سان جيرمان)، جابرييل باربوسا (فلامينجو)، فينيسيوس (ريال مدريد)، إيفرتون (بنفيكا).

جدير بالذكر أن كوبا أمريكا، بعدما أسندها اتحاد أمريكا الجنوبية، إلى البرازيل، عقب سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا، الأحد المقبل ، بمواجهة فنزويلا، في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب "برازيليا الوطني".