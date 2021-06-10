عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد الحرس القديم .. قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا 2021

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل

أعلن تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مُنافسات بطولة كوبا أمريكا 2021.

وكانت هُناك شكوك حول خوض الأرجنتين والبرازيل المسابقة، لكن أعلنت الأولى أنها ستشارك بشكل طبيعي، بينما لاعبو السيلسياو، أكدوا رفضهم إقامة البطولة بالبرازيل، لكنهم أشاروا إلى أنهم لا يمكنهم قول (لا) لاستدعاء المنتخب (طالع بيان لاعبو البرازيل).

وشهدت القائمة استدعاء، نجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، إلى جانب جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور، مع استبعاد ثنائي الملكي، رودريجو جوس، ومارسيلو، كما تم استبعاد داني ألفيس ظهير ساو باولو رغم تواجده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وانضم أيضًا ثنائي ريال مدريد كاسيميرو وميلياتو، ولحق بهما لودي لاعب أتلتيكو مدريد، كما تواجد بالقائمة، ثلاثي ليفربول، إيدرسون، وفابينيو وفيرمينو.

قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا 2021
حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)، إيدرسون (مانشستر سيتي)، ويفرتون (بالميراس).

خط الدفاع: دانيلو (يوفنتوس)، إيمرسون (برشلونة)، أليكس ساندرو (يوفنتوس)، رينان لودي (أتلتيكو مدريد)، فيليبي (أتلتيكو مدريد)، تياجو سيلفا (تشيلسي)، ميليتاو (ريال مدريد)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان).

خط الوسط: كاسيميرو (ريال مدريد)، فريد (مانشستر يونايتد)، فابينيو (ليفربول)، باكيتا (ليون)، دوجلاس لويز (أستون فيلا)، إيفرتون ريبيرو (فلامينجو).

الهجوم: فيرمينو (ليفربول)، ريتشارليسون (إيفرتون)، جابرييل جيسوس (مانشستر سيتي)، نيمار (باريس سان جيرمان)، جابرييل باربوسا (فلامينجو)، فينيسيوس (ريال مدريد)، إيفرتون (بنفيكا).

جدير بالذكر أن كوبا أمريكا، بعدما أسندها اتحاد أمريكا الجنوبية، إلى البرازيل، عقب سحب التنظيم من الأرجنتين وكولومبيا، الأحد المقبل ،  بمواجهة فنزويلا، في تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، والثانية عشر صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب "برازيليا الوطني".

ليفربول برشلونة ريال مدريد مانشستر سيتي يوفنتوس باريس سان جيرمان كأس العالم كوبا أمريكا تشيلسي الأرجنتين مارسيلو نيمار منتخب البرازيل كاسيميرو ميليتاو

ترشيحاتنا

استبعاد الحرس القديم .. قائمة البرازيل لـ كوبا أمريكا 2021

حماية الرقعة الزراعية.. ننشر اختصاصات لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بـ مجلس النواب

انتظروا.. انطلاق أولى حلقات برنامج "البورصة" عبر شاشة "صدى البلد 2" الجمعة

يعود للعصر الطباشيري .. علماء يكتشفون حيوانا عاش قبل 99 مليون سنة

حماس: قضية الأسرى في إسرائيل على رأس أولوياتنا

نيويورك تايمز: البنتاجون يدرس تنفيذ ضربات لمنع سقوط كابول عقب الانسحاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده تبهر متابعيها بوصلة رقص عبر إنستجرام .. فيديو

بتوقيع طارق شوقي.. قرارات نهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لابنه ..فيديو

شرط وحيد من الكاف لحضور الجماهير مباراتي الأهلي والترجي .. تعرف عليه

كسوف حلقي للشمس غدا.. هل يشاهد في سماء الوطن العربي؟

بقرار من موسيمانى .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف

يعود للعصر الطباشيري .. علماء يكتشفون حيوانا عاش قبل 99 مليون سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

تفاصيل رحلة استجمام محمد صلاح في الجونة

نفوق 12 رأس ماشية في حريق 3 حظائر في المنوفية.. صور

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بطريق 36 الحربى بالإسماعيلية.. صور

فيديو

فيديو جراف .. زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين.. اعرف موعد الصرف

فيديو جراف.. فصل 2000 طالب.. أزمة عنيفة تضرب جامعة الإسكندرية

فيديوجراف | متهم بالنصب .. أزمة جديدة يواجهها محمد رمضان

فيديوجراف | كتموا أحزانهم .. نجوم على خشبة المسرح رغم فراق ذويهم

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

عثمان المقدم يكتب: «أخى»

عبد المعطى أحمد يكتب: توظيف العقل

د. أميرة مجدي تكتب: خطوات بسيطة للتخلص من الاكتئاب

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

اﻟﻤﺰﻳﺪ