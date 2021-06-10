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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

راشد الغنوشي.. تهديدات باغتيال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي

رئيس البرلمان التونسي
رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

كشف رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة التونسية، عبر حسابه على فيسبوك، أن رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي تلقى أمس بلاغًا رسميًا من وزارة الداخلية التونسية بوجود تهديد جدي باغتياله.

 

وأوضح الشعيبي، أن مسئولين بوزارة الداخلية التونسية توجهوا خصيصًا إلى مجلس نواب الشعب لإبلاغ الغنوشي بشأن التهديد باغتياله.

الجرندي: تونس ملتزمة بالمباديء والقيم العالمية لحماية اللاجئين

تونس.. مواجهات عنيفة بين متظاهرين والشرطة بسبب وفاة شاب داخل مقر أمني.. فيديو

وتجددت المواجهات بين محتجين ورجال الشرطة مساء الأربعاء، في مدينة سيدي حسين السيجومي في العاصمة تونس، على خلفية وفاة شاب يشتبه بأنه تعرض لاعتداء من رجال الشرطة.

 

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الشاب لقي حتفه في ظروف غامضة في مقر أمني لأسباب ما زالت مجهولة، فيما قال سكان محليون إنه تعرض للعنف من قِبل رجال الشرطة.

 

وتجددت الاحتجاجات لليلة الثانية على التوالي، في مدينة سيدي حسين السيجومي، إثر وفاة الشاب.

 

وكانت النيابة العامة في محكمة تونس، أمرت الثلاثاء بالتحقيق لكشف أسباب وفاة الشاب وعرض جثته على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة ملابسات وفاته، قبل أن يتم دفنه، بعد ظهر الأربعاء، في إحدى مقابر الجهة.

 

وأظهرت مقاطع فيديو، بثها نشطاء على موقع تويتر، عمليات كرٍ وفرٍ بين رجال الشرطة والمحتجين أطلق خلالها رجال الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق جموع المحتجين.

تونس الغنوشي حركة النهضة اغتيال الداخلية

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