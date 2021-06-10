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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المهندسين: الطفرة العمرانية في عهد الرئيس السيسي يشهد بها العالم

المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر إن ملتقي القاهرة الدولي لشركاء العمران، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يشهد عرضا لبعض لما تملكه مصر في مجالات التعمير والتشييد وماتملكه من قدرات انتاجية من المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء.

وأوضح ضاحي أنه يعتبر المؤتمر نداءً لكل الدول الشقيقة للمشاركة فيما هو قادم من إعمار للأشقاء العرب الذين دمرت مبانيهم وأراضيهم نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة.

وأضاف ضاحي أنه لو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن مرورا بفلسطين وسوريا سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول، وكان آخرها ماحدث خلال الأيام القليلة الماضية من دعم قوي لقطاع غزة منذ بداية الاحداث وحتي وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن ماحدث اليوم وبعد سبع سنوات من تولي الرئيس السيسي يشهد به العالم أجمع،
مثمنا مايحدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا، وزيادة القدرة الانتاجية وماحدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة.

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المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر

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