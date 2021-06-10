إصابة 6 أشخاص بحريق وحدة سكنية في قنا

أصيب 6 أشخاص بحالات اختناق، اليوم الخميس، خلال حريق اندلع في وحدة سكنية، بمنطقة نجع سعيد بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من قسم شرطة قنا، باندلاع حريق في وحدة سكنية بمنطقة نجع سعيد، نتج عنه إصابة 6 مواطنين باختناق.



تبين إصابة كل من: مصطفى سيد سالم 35 عاما، صبري محمدوأحمد 57 عاما، رضوى عبدالنبي أحمد 27 عاما، أحلام حمزة شيبة 65 عاما، آية محمد عبدالرحمن طفلة رضيعة، إيمان محمد عبدالرحمن طفلة رضيعة.

تمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد هانى الأتربي، مدير الإدارة، من السيطرة على الحريق.

جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.