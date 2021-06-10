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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفتتاح وحدتين علاج طبيعي بـ دنديط وكفر سرنجا بميت غمر

وحدة علاج طبيعى
وحدة علاج طبيعى

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريح له اليوم  عن افتتاح وحدتي العلاج الطبيعي بقريتي دنديط وكفر سرنجا  بمركز ميت غمر وتجهيزهما بأحدث الأجهزة الطبية بما يخدم أكثر من 100 ألف نسمة وذلك  تبرع من المجتمع المدني. 


واضاف أن ذلك جاء في اطار خطة المديرية للتوسع في انشاء مراكز للعلاج الطبيعي لخدمة قطاع عريض من المواطنين في محافظة الدقهلية وبدعم وجهود من المجتمع المدني.

 

 وقدم وكيل الوزارة الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والوحدات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.

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علاج طبيعى سعد مكى ميت غمر الدقهلية

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