ليست متاحة بمصر والسعودية.. آبل تحرم مستخدميها من أهم ميزات الأمان الجديدة

أعلنت شركة آبل Apple، أن ميزة الخصوصية الجديدة التى أطلقت عليها اسم "private relay" التي ستساعد على تحسين خصوصية المستخدمين، التي تعمل على إخفاء تصفح الويب الخاص بالمستخدمين والمعلنين لمنع التعقب، لن تكون متاحة في مصر والسعودية والصين.

وأضافت شركة "آبل" أن ميزة الخصوصية الجديدة لن تكون متاحة في الصين لأسباب تنظيمية، كما سيشمل الحظر أيضًا كلا من بيلاروسيا وكولومبيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا وتركمانستان وأوغندا والفلبين، وفقا لموقع KMJ.

فيما ذكرت صحيفة "Epoch Times" أن ميزة الخصوصية الجديدة والتى أصبح متعارف عليها باسم "private relay" جاءت ضمن العديد من إجراءات حماية الخصوصية التي أعلنت عنها شركة آبل في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات.

وترسل ميزة الخصوصية الجديدة حركة المرور الخاصة بالويب إلى خادم تحتفظ به شركة "آبل"، فيما يقوم بنزع جزء من المعلومات والذي يسمى "ip" عنوان بروتوكول الإنترنت، ثم بعد ذلك ستقوم الشركة الأمريكية، بإرسال بينات حركة المرور إلى خادم أخر يحتفظ به المشغلون الخارجيون، والذي يضع بدوره عنواناً مؤقتاً للمستخدم، ويقوم بإرسال حركة المرور إلى الوجهة الخاصة به.

وكانت شركة "آبل" علقت على سبب استعانتها بطرف ثالث خارجي حتى لا يتسنى لأي كيان معرفة هوية المستخدم والمواقع التي يقوم المستخدم بزيارتها، فيما لم تصرح شركة "آبل" رغم تعرضها لضغوط خفض تتبع بيانات المستخدم.

وعن الطرف الثالث الذي سيتم استخدامه في النظام، ومن المتوقع أن يصبح ميزة الخصوصية الجديدة متاحة في وقت لاحق من هذا العام، حيث حققت شركة "آبل" 15٪ من إجمالي إيراداتها في الصين، وفقاً لشبكة الـ بي بي سي.

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن شركة "آبل" تخزن البيانات من عملائها الصينيين في خوادم تتبع شركة مملوكة للدولة، مما يسهل على الحكومة الصينية الوصول للمعلومات.

كما أعلنت الصحيفة بأن صفقة بيانات الشركة مع الحكومة الصينية كانت استجابة لقانون صيني لعام 2017 ، حيث تعد واحدة من عدة تنازلات للحكومة، والتي قدمتها الشركة المصنعة لـ الأيفون على مدى السنوات الخمس الماضية، من أجل القيام بأعمال تجارية في الصين.

وقال كريج فيديريجي، نائب رئيس شركة "آبل" الأول لهندسة البرمجيات: " لا نعتقد أنه يجب عليك إجراء مقايضة بين الميزات الرائعة والخصوصية".

كما أعلنت شركة "آبل" عن العديد من ميزات الخصوصية الجديدة التي سيتم تضمينها في نظام تشغليها الجديد iOS 15، والتي ستمنح خصوصية البريد المرسل من خلال عدم معرفة ما إذا كان قد تم فتح البريد الإلكتروني أم لا، كما ستمكن بعض التطبيقات من إخفاء عناوين IP من أجل حظر التتبع.

وستعمل ميزة الخصوصية الجديدة على إعاقة شركات الوسائط الاجتماعية التي تعتمد على الإعلانات المخصصة بناءً على بيانات المستخدم مثل فيسبوك وجوجل وتويتر،.

وحسبما ذكرت قناة CNBC أن شركة "آبل" قد تصل قيمتها السوقية إلى 3 تريليون دولار في عام 2022، وفقًا لمحلل شركة ويدبوش دانيال آيفز، حيث تعد الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا "آبل" هي الأعلى قيمة في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 2.1 تريليون دولار أمريكي، حيث تدير الشركة والتي مقرها ولاية كاليفورنيا حوالي 500 متجر حول العالم.