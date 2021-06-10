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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

هايدي عادل تتأهل لنهائي فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث المؤهلة لطوكيو .. صور

صدى البلد

تأهلت هايدي عادل لاعبة المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى نهائي منافسات فردي السيدات ببطولة العالم للخماسي الحديث والمؤهلة مباشرة لأولمبياد طوكيو لأول 3 مراكز وبطولة العالم لليزر - رن خلال الفترة من 8 وحتى 14 يونيو الجاري، والتي تقام منافساتها بالملاعب والصالات المخصصة بهيئة استاد القاهرة الدولي.


وتواجدت هايدي عادل ضمن قائمة اللاعبات المتأهلات للنهائي وعددهم 36 لاعبة، حيث احتلت المركز 15 في الترتيب العام لتصفيات نصف النهائي لتمثل مصر في النهائي المقرر إقامته بعد غدا السبت والذي يتأهل منه أول 3 مراكز مباشرة لأولمبياد طوكيو.


وتصدرت الليتوانية جينتاري فينكاوسكايتي الترتيب وجاءت مواطنتها إيفا سيرابينايتي في المركز الثاني والألمانية أنيكا شليو في المركز الثالث.
بينما جاءت سلمى أيمن في المركز 41 وأميرة قنديل في المركز 46 ونورين بولس في المركز 60.


وتقام غدا الجمعة منافسات فردي الرجال ويمثل مصر اللاعبين إسلام حامد وأحمد الجندي وأحمد أشرف وشريف نظير.
ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.


ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020. 
ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان. 


الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

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