"المقاولون العرب" ينظم يوما للاحتفال بـ الرياضيين ذوي الإعاقة الفكرية

ينظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب يوم الأحد الموافق 13 يونيو، الرابعة عصراً يوما خاصا للاحتفال بـ الرياضيين من ذوي الإعاقات الفكرية.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت قيادة المشرف على الكرة المهندس محمد عادل فتحي والكابتن عماد النحاس المدير الفني، الاتحاد المصري لذوي الاعاقات الذهنية.



ووضع المقاولون برنامجا خاصا للاحتفالية، وستكون الفقرة الرئيسية مباراة مصغرة بين فريق المقاولون وفريق ذوي الهمم وتم تجهيز عدد من الجوائز والهدايا التذكارية لمكافأة الضيوف بها.