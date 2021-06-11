إكرامي يبرئ نفسه من تهمة التسبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والانضمام لـ بيراميدز ..تفاصيل

أكد شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز أنه لم يكن له أي دور على الاطلاق في مسالة رحيل رمضان صبحي نجم بيراميدز والأهلي السابق عن المارد الأحمر لـ فريقه الحالي.

وأضاف اكرامي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن اتهام جماهير الأهلي له بالتسبب في رحيل رمضان عن الأهلي ظالم للغاية ولا أساس له من الصحة وتدخله في الامر كان بنسبه 0 % .

وتابع أن على صقر وكيل أعمال رمضان صبحي كان يرغب في ان يعمل مع رمضان منذ انتهاء بطوله كاس الأمم الافريقية تحت 23 عاما وحدثت مكالمه هاتفيه معه ولكن رمضان وقتها رفض الامر تماما نظرا لكون نادر شوقي وقتها وكيل أعماله.

وأكمل ان عقد نادر شوقي مع رمضان انتهى لذلك قام رمضان بالعمل مع على صقر

مشددا ان رمضان صبحي تعاقد مع بيراميدز برغبته الكاملة.

وتابع ان بيراميدز كان يرغب في ضم رمضان منذ فترة طويله ولكن نجم الأهلي السابق رفض تماما ولكن عقب انتهاء اعارته وجد ان الأنسب له هو الرحيل عن الأهلي والانضمام للفريق الأزرق .