عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يبرئ نفسه من تهمة التسبب في رحيل رمضان صبحي عن الأهلي والانضمام لـ بيراميدز ..تفاصيل

صدى البلد

أكد شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز أنه لم يكن له أي دور على الاطلاق في مسالة رحيل رمضان صبحي نجم بيراميدز والأهلي السابق عن المارد الأحمر لـ فريقه الحالي. 

وأضاف اكرامي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن اتهام جماهير الأهلي له بالتسبب في رحيل رمضان عن الأهلي ظالم للغاية ولا أساس له من الصحة وتدخله في الامر كان بنسبه 0 % .

وتابع أن على صقر وكيل أعمال رمضان صبحي كان يرغب في ان يعمل مع رمضان منذ انتهاء بطوله كاس الأمم الافريقية تحت 23 عاما وحدثت مكالمه هاتفيه معه ولكن رمضان وقتها رفض الامر تماما نظرا لكون نادر شوقي وقتها وكيل أعماله.

وأكمل ان عقد نادر شوقي مع رمضان انتهى لذلك قام رمضان بالعمل مع على صقر

txt

رد إبراهيم عادل نجم بيراميدز على أنباء انتقاله لـ الأهلي

 مشددا ان رمضان صبحي تعاقد مع بيراميدز برغبته الكاملة.

وتابع ان بيراميدز كان يرغب في ضم رمضان منذ فترة طويله ولكن نجم الأهلي السابق رفض تماما ولكن عقب انتهاء اعارته وجد ان الأنسب له هو الرحيل عن الأهلي والانضمام للفريق الأزرق .

رمضان صبحي الأهلى بيراميدز شريف إكرامي كأس الأمم الافريقية نادر شوقي

موضوعات متعلقة

بحجم تعاملات ٩ ملايين جنيه .. ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

الصحة: تسجيل 755 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 39 حالة وفاة

ترشيحاتنا

طالبان تطالب تركيا بسحب قواتها من أفغانستان

إكرامي يكشف سر اختياره لـ بيراميدز عقب الرحيل عن الأهلي

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

روسيا تتحدى أمريكا وتستعد لتزويد إيران بنظام تجسس متطور

مؤرخ فني: 6 أفلام لمحمود مرسى ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصرى..فيديو

أجمل دعاء للميت ليلة الجمعة.. يغفر له ويُشفع له الرسول ويسقيه من يده الشريفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

ميرور تحسم مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

بعد موتها إكلينيكيا 10 أشهر.. سيدة تعود للحياة وتفاجئ الجميع

الطموح أنواع .. تعليق مثير من إكرامي على تصريحات رمضان صبحي عقب انضمامه لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ