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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحويلات مرورية لتركيب لافتة إرشادية ضمن أعمال محور الفردوس

صدى البلد

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. لتنفيذ مشروع تركيب لافتة إرشادية بعرض الطريق ضمن أعمال محور الفردوس القطاع الثالث أعلى محور المشير – مما يترتب عليه الغلق الكلى لمحور المشير للقادم من إمتداد رمسيس إتجاه القاهرة الجديدة "قبل مطلع كوبرى الفردوس إتجاه ميدان الفردوس" مع إجراء بعض التحويلات المرورية فى مدة زمنية 3 ساعات ليلاً فقط بداية من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 3,00 صباحاً يوم الجمعة الموافق 11/6/2021 وذلك على النحو التالى:

تنفيذ أعمال التحويلات المرورية لمحور المشير للقادم من امتداد رمسيس تجاه القاهرة الجديدة عن طريق تحويل حركة المرور يميناً مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة تجاه محور الشهيد فيميناً محور الشهيد فيميناً مطلع المشير تجاه القاهرة الجديدة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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