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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد حلمي يهنئ المستشار تركي آل الشيخ بروايته الجديدة

صدى البلد

هنأ الفنان أحمد حلمي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية،  على صدور أول رواية له بعنوان "تشيللو " .

ونشر أحمد حلمي عبر استوري حسابة بإنستجرام رواية تركي وعلق قائلا "الف مبروك واعلى المبيعات إن شاء الله ".

 

وأعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية،  صدور اول رواية له بعنوان "تشيللو "  والتي ستتخول لفيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة 
 

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر  قائلا "وصلتني بروفة روايتي الأولى من دار الطباعة والنشر ... انتظروها في معرض الكتاب القادم في الرياض ان شاء الله ... وستتحول الى فيلم سينمائي قريبا ".
 

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أحمد حلمى المملكة العربية السعودية هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية الفنان أحمد حلمى معرض الكتاب المستشار تركي آل الشيخ

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