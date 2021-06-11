عشان ما نزعلش حد .. نبيل الحلفاوي يرد على متابع طلب منه عدم الحديث عن الزمالك

علق الفنان نبيل الحلفاوي على طلب متابع منه عدم الحديث عن نادي الزمالك والاكتفاء بتشجيع الأهلي.



وكتب نبيل الحلفاوي ردا عليه قائلا "بتكلم على النادي اللي بشجعه.. ما جبتش سيرة نادي تاني.. وقلت قبل كده لن أتناوله ولا حتى بالإشادة أو التشجيع خارج التنافس المحلي كما تعودت دائما. بناء على طلب مشجعيه. عشان مانزعلش حد".



وجاءت تغريدة المتابع قائلا: " يا قبطان ‎ بلاش تروح معاهم ف السكة دي خلينا مع حضرتك ف سكة متعة الكورة وتشجيع الأهلي واحترام الزمالك والروح الرياضية الجميلة بين القطبين اللي حضرتك افضل راعي ليها بعيدا عن التحفيل أو التشكيك أو التعصب وجو المؤامرة الكونية دا تحياتي "..



وقد شارك الفنان نبيل الحلفاوي في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع طارق لطفى، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، شيرين، نور محمود.