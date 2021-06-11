عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"باسم ممدوح" واحد من ١٣ رياضي في مصر يلعبون فرى استايل فوتبول

صدى البلد

اشتهرت لعبة " فرى ستايل فوتبول" فى الفترة الأخيرة بين الكثير من  الشباب و بدأوا في مشاهدة الفيديوهات الخاصة بها عن طريق السوشيال فلاقت تلك الرياضة اقبال كبير من الرواد على السوشيال ميديا.

وهى رياضة استعراض الكرة بحركات إبداعية تعتمد على التركيز و السرعة باستخدام أجزاء من جسمك فى لعب الكرة دون أن تسقط.


يقول باسم ممدوح و شهرته باسم عجيبة  البالغ من العمر ٢٣ عاما انه يقوم باستعراض رياضة اسمها فرى استايل فوتبول وهى استعراض بالكرة بكل الأشكال على أجزاء الجسم والتحكم بالكرة بدون أن تسقط و ليست لها علاقة بكرة القدم قام بتعلمها من اليوتيوب ففى بداية حياته بدء بلعب كرة قدم و لكن مع تعرضه لإصابة ترك كرة القدم و توجه للعب رياضة الفرى ستايل فوتبول .

يوضح باسم ان مجال الفرى ستايل فوتبول يوجد به ١٣ لاعب فقط في مصر ويقومون بتعلمه عن طريق اليوتيوب مرحلة مرحلة و شارك في ٤ بطولات في مصر والذى شجعه على تعلم تلك الرياضة هي الإرادة على تكملتها و الصبر ويوجد للعبة اتحاد عالمي وبطولة عالمية تسمى Wffe المفتوحة للفري ستايل، ولها العديد من القوانين والأحكام وتنقسم اللعبة لثلاث حكام حكم يقيم الثبات والتحكم بالكرة وحكم يقيم الأستايل وملامح الوجه أمام الجمهور وحكم أخير يقيم أبتكار اللاعب لمهارة جديدة وفريدة.

و يتابع ان المشاكل التي تواجه انه لا يوجد في مصر ثقافة رياضة الفرى ستايل فوتبول فيتعرض لانتقادات كثيرة فالبعض يظن انها كرة قدم و لكن مع انتشار فيديوهات لتلك الرياضة بدء الرواد على السوشيال ميديا و البطولات فى البدء بالتعرف بتلك الرياضة و تشجيعه.

يأمل ان يتم عمل اتحاد لتلك الرياضة و الاهتمام بها و انه يشغل الكثير من الوقت فى تعلم حركة واحده فحركة واحده من الممكن ان تشغل ٧ شهور.

فاكتشف ان افضل طريقة لتعريف الناس باللعبة هى السوشيال ميديا فكان يبذل مجهود كبير فى تعليم الكثير من الشباب لتنتشر تلك الرياضة و لكن السوشيال ميديا أنجزت الكثير من المجهود.

 

السوشيال ميديا اليوتيوب يوتيوب استعراض لسوشيال ميديا فرى ستايل فوتبول

موضوعات متعلقة

زمالك 2003 يتوج بـ بطولة الجمهورية بعد هزيمة إنبي بثلاثية بيضاء

شيكابالا يساند زمالك 2003 أمام الأهلي

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 6 - 2021 والقنوات الناقلة

إندونيسيا تنجح في تحدى مرض قاتل بالناموس المصري.. تفاصيل

أغرب السيارات حول العالم .. تصميمات مدهشة

7 سنوات من الإنجازات.. مشروع معا إنجاز ضخم للقيادة السياسية بالقاهرة والشقق على المفتاح

رئيس جامعة القاهرة: نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم.. الجامعة تحولت من الجيل الثالث للرابع.. وتخلصنا من الجماعات الإرهابية وأفكارها

نشرة أخبار العالم.. الحوثيون يستهدفون مأرب في اليمن بـ 3 صواريخ باليستية.. وأمريكا تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

عقب أدائه مع المنتخب الأوليمبي.. مدحت شلبي يوجه نصيحة صادمة لـ رمضان صبحي

صدمة .. المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض: لقاحات كورونا تصيب القلب بـ مرض قاتل

يا فرحة ما تمت.. مصرع عروسين في انقلاب سيارة بـ الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. قرار حكومي جديد.. فرض الضريبة المضافة على الديليفري

المزيد

ساحة رأي

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

رمضان البيه يكتب: العطاءات الربانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

اﻟﻤﺰﻳﺪ