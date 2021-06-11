"باسم ممدوح" واحد من ١٣ رياضي في مصر يلعبون فرى استايل فوتبول

اشتهرت لعبة " فرى ستايل فوتبول" فى الفترة الأخيرة بين الكثير من الشباب و بدأوا في مشاهدة الفيديوهات الخاصة بها عن طريق السوشيال فلاقت تلك الرياضة اقبال كبير من الرواد على السوشيال ميديا.

وهى رياضة استعراض الكرة بحركات إبداعية تعتمد على التركيز و السرعة باستخدام أجزاء من جسمك فى لعب الكرة دون أن تسقط.



يقول باسم ممدوح و شهرته باسم عجيبة البالغ من العمر ٢٣ عاما انه يقوم باستعراض رياضة اسمها فرى استايل فوتبول وهى استعراض بالكرة بكل الأشكال على أجزاء الجسم والتحكم بالكرة بدون أن تسقط و ليست لها علاقة بكرة القدم قام بتعلمها من اليوتيوب ففى بداية حياته بدء بلعب كرة قدم و لكن مع تعرضه لإصابة ترك كرة القدم و توجه للعب رياضة الفرى ستايل فوتبول .

يوضح باسم ان مجال الفرى ستايل فوتبول يوجد به ١٣ لاعب فقط في مصر ويقومون بتعلمه عن طريق اليوتيوب مرحلة مرحلة و شارك في ٤ بطولات في مصر والذى شجعه على تعلم تلك الرياضة هي الإرادة على تكملتها و الصبر ويوجد للعبة اتحاد عالمي وبطولة عالمية تسمى Wffe المفتوحة للفري ستايل، ولها العديد من القوانين والأحكام وتنقسم اللعبة لثلاث حكام حكم يقيم الثبات والتحكم بالكرة وحكم يقيم الأستايل وملامح الوجه أمام الجمهور وحكم أخير يقيم أبتكار اللاعب لمهارة جديدة وفريدة.

و يتابع ان المشاكل التي تواجه انه لا يوجد في مصر ثقافة رياضة الفرى ستايل فوتبول فيتعرض لانتقادات كثيرة فالبعض يظن انها كرة قدم و لكن مع انتشار فيديوهات لتلك الرياضة بدء الرواد على السوشيال ميديا و البطولات فى البدء بالتعرف بتلك الرياضة و تشجيعه.

يأمل ان يتم عمل اتحاد لتلك الرياضة و الاهتمام بها و انه يشغل الكثير من الوقت فى تعلم حركة واحده فحركة واحده من الممكن ان تشغل ٧ شهور.

فاكتشف ان افضل طريقة لتعريف الناس باللعبة هى السوشيال ميديا فكان يبذل مجهود كبير فى تعليم الكثير من الشباب لتنتشر تلك الرياضة و لكن السوشيال ميديا أنجزت الكثير من المجهود.