شاهد.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بفستان أسود قصير

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بفستان أسود قصير، يبرز جمالها ورشاقتها، وكانت طلتها رقيقة دون تكلف، ولاقت استحسان جمهورها عبر السوشيال ميديا.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وكانت أبرز التعليقات كالآتي: أحلى بنت على الكوكب، ملكة جمال العالم، بنحبك أوي.

"أحسن أب" من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، هشام إسماعيل، هالة فاخر، سامي مغاوري، عماد رشاد، إيمان السيد، محمد الصاوي، حسام داغر، أحمد الشامي، مراد مكرم، محمد عبده، أحمد التهامي، أحمد بسيوني والطفل كريم حسين.

وتدور أحداث المسلسل حول محتار "على ربيع" وهو لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في أحد الفنادق تحت عنوان “أحسن أب”، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.