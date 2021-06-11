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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 4 حالات تلغي وثيقة التأمين لـ«العامل المقيم»

السعودية
السعودية

عدد مجلس الضمان الصحي فى السعودية أربع حالات تمنح صاحب العمل إلغاء وثيقة التأمين الصحي للمقيمين العاملين لديه.

وأوضح مجلس الضمان الصحي- عبر تويتر- أن الحالات الأربع هي: الوفاة، والخروج النهائي للعامل، وانتقال العامل إلى عمل جديد، وتغيير شركة التأمين.

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من جهة أخرى، أوضح الضمان الصحي، أنه في حال تطلبت الحالة الصحية للمؤمن له أو أحد أفراد أسرته التنويم في المستشفى، فإن وثيقة التأمين تغطي تكاليف الإقامة للمريض ومرافق واحد له حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني وأشار إلى أن غير مسموح بازدواجية التأمين الصحي، و«يلزم بأن يكون لكل مؤمن له (مستفيد) تأمين واحد فقط.

وكانت قد أكدت الصحة، أمس الخميس، أن عدوى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» تزداد في التجمعات، لذلك يجب الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامة والتقيد بالتدابير الوقائية للحد من انتشاره، مشيرة إلى أهمية التواصل مع مركز (937) للحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا

 

 

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