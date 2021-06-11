خبير مناعة يكشف عن أطعمة تقي من الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن هناك دراسة عالمية تؤكد ما نادى به مبكراً فى ندوة صدى البلد و على صفحاتها منذ بداية ظهور فيروس كورونا لتعزيز المناعة ضد الفيروس المستجد.

البقول والخضروات والفاكهة من أسرار مناعة المصريين

دراسة جديدة بينت أن الذين يتبعون نظاما نباتيا أو من يتناولون الأسماك والمأكولات البحرية فقط تنخفض لديهم فرصة الاصابة بالأعراض الشديدة، الدراسة أنصفت رؤية د. بدران السابقة التى أعلنها فى بداية الوباء بأهمية أن تكون الوجبات متوازنة كما ونوعاً، ودعا لتناول البقول يوميا مع الثوم والبصل والسلاطة الخضراء مع عدم النهم فى تناول اللحوم الحمراء ،لرفع المناعة قبل أن يتحول الوباء لجائحة .

وتحتوي الأطعمة النباتية على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجهاز المناعة الصحي، مثل الزنك والسيلينيوم والفيتامينات مثل فيتامين أ و فيتامين سى ، وفيتامين ه‍ .

من المؤكد أن واحدًا فقط من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة يأكل ما هو مطلوب من الفاكهة أو الخضروات الطازجة أى ٩٠%من الأمريكيين لا يأكلون الكميات الكافية من الخضر والفاكهة .

الاعتماد على اللحوم فقط فى الغذاء وتبنى النمط الأمريكي فى الغذاء خلل خطير ،وكان وراء أغلب أمراض العصر الحالية، ومهما كانت اللحوم تبدو حمراء فتناولها بكثرة يحمل فى ثناياها دهونا غير مرئية ، ما يزيد من أمراض القلب والأوعية الدموية السكتات الدماغية والإصابة بمرض السكرى النوع الثاني و أمراض الشرايين التاجية وبعض السرطانات و زيادة الدهون والوزن والحساسية ،وهذا يزيد من عبء الأمراض المزمنة الساحة المفضلة لمضاعفات كورونا.



أكد خبير المناعة في تصريحات لـ صدى البلد، أن من الأهمية اتباع نظام غذائي يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والبازلاء والمكسرات والبذور. الأولوية فى البروتين تكون للبقول يليها الأسماك مع البقول واللحوم الحمراء آخر القائمة.

تناول الأنظمة الغذائية النباتية الطبيعية يرتبط بتناول كمية أقل فى السعرات الحرارية ،مما يجعلها فعالة في تعزيز فقدان الوزن الزائد الحفاظ على وزن مثالي.

تناول الأنظمة الغذائية النباتية يوفر الألياف الغذائية و عدة آلاف من مركبات الفيتو التى ترفع المناعة و مضادات الأكسدة التى تحمى الخلايا من التدمير ، وللعلم نقص مضادات الأكسدة هو القاسم الأعظم فى الأمراض المزمنة التى يعشقها كوفيد-١٩ .تعمل بعض الفيتامينات والمعادن وكذلك المركبات النباتية مثل البوليفينول كمضادات للأكسدة.

الألياف الغذائية ترفع المناعة

ينبغى تناول الألياف الغذائية للحفاظ على صحة مثلى، فهى تحد من ارتفاع الدهون و مستويات الكوليسترول في الدم ، و تحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الأكل مع الإقلال من كمية الأنسولين التي يحتاجها الجسم .

تفيد الألياف فى برمجة خلايا الجهاز المناعى بعيداً عن الحساسيات فتقلل من الحساسيات وترفع المناعة، و تزيد من فعالية هرمون الأنسولين و تساعد فى حرق السكر، و تساعد علي انخفاض الوزن لأنها تكسب الشعور بالشبع والامتلاء بدون ارتفاع فى السعرات الحرارية و تسهل عملية طرد الفضلات من الأمعاء ، فلا تبقى لفترة طويلة، وتقلل من معدلات الأمراض، مصادر الألياف هى التوابل و قشور البقول و الردة و المكسرات و الخضراوات و الفواكة الطازجة .



الأغذية المفيدة لرفع المناعة

الترمس والحلبة المستنبتة

تعد الحلبة من بذور المناعة و تخفض الدهون و تحسن الاستجابة لهرمون الإنسولين و تخفض سكر الدم المرتفع و هى مضادة قوية ضد الأكسدة و تقى الكبد والخصية من السرطان .

يرفع الترمس المناعه و هو غنى بالبروتينات بما يفوق اللحوم ، و غني أيضا بالألياف الغذائيه و ينظم عملية النوم مما يرفع المناعة.

الأسماك

السمك مصدر للبروتين عالي الجودة قليل الدسم.

توفر الأسماك الفيتامينات مثل فيتامين د و ب2 (الريبوفلافين) ، و هو هام للنمو والبصر ونقصه شائع نميزه بتشقق وتقرح زوايا الفم والتهابات العين واللسان والجلد وسقوط الشعر وتأخر النمو الجسمي والعقلي.

تعتبر الأسماك مصدرًا ممتازًا لفيتامين د ، وهو عنصر غذائي مهم يرفع المناعة ، يعانى حوالى 40%من الشعب الأمريكى من نقص فيتامين د.

الأسماك غنية بالكالسيوم والفوسفور ومصدر كبير للمعادن مثل الحديد والزنك واليود والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

غنية بالمركبات المنظمة للمناعة ، من بينها أحماض أوميجا 3 الدهنية والميلاتونين والتريبتوفان .

يرتبط الاستهلاك المنتظم للأسماك يساعد على تكاثر البكتيريا النافعة الصديقة للإنسان فى الأمعاء التى ترفع المناعة تعمل على إنتاج ركائز لإنتاج مواد تفيد فى إصلاح الأنسجة .

الاستهلاك المنتظم للأسماك يرتبط بانخفاض حالات الالتهاب المزمن الذى يمهد للإصابة بالأمراض المزمنة .

يرتبط تناول وجبة واحدة على الأقل من الأسماك أسبوعيًا بتقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.