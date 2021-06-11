خدمات مرورية بمحيط غلق طريق المريوطية مع شارعي الإخلاص والعروبة

لرفع كفاءة كابلات الكهرباء

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الغلق الجزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة والذي يستمر لمدة 10 أيام لمنع التكدسات المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين.

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وقررت إجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالاتجاهين لمدة 10 أيام بدات فحر اليوم الجمعة، وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.

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ونسقت الإدارة العامة للمرور مع الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب إدارة مرورالجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بإتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.