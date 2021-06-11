مع دلال عبد العزيز.. عمرو وهبة يسترجع كواليس في بيتنا روبرت

شارك الفنان عمرو وهبة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز.

وجاءت الصور من كواليس مسلسل "في بيتنا روبرت" برفقة الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

يذكر أنه، لم يتم إخبار الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الوقت الراهن، فما زال الجميع يخفي الخبر عن الفنانة، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.