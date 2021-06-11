عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع دلال عبد العزيز.. عمرو وهبة يسترجع كواليس في بيتنا روبرت

صدى البلد

شارك الفنان عمرو وهبة صور جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، تجمعه بالفنانة دلال عبد العزيز.

وجاءت الصور من كواليس مسلسل "في بيتنا روبرت" برفقة الفنانة الجميلة دلال عبد العزيز.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وتمنوا الشفاء العاجل للفنانة دلال عبد العزيز.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.
وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.
يذكر أنه، لم يتم إخبار الفنانة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الوقت الراهن، فما زال الجميع يخفي الخبر عن الفنانة، حتى لا تنتكس حالتها الصحية.

أعمال عمرو وهبة الفنان عمرو وهبة الفنانة دلال عبد العزيز تطورات حالة دلال عبد العزيز طبيب دلال عبد العزيز مسلسل في بيتنا روبوت

ترشيحاتنا

أم تلقي رضيعها بالقمامة|استشاري الطب النفسي يتوقع زيادة معدل الحوادث بسبب قلة الوعي وليس الأمراض النفسية

مصر ضمن أفضل الدول في تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يصدرها رئيس الجمهورية ويمكن تقسيطها.. تفاصبل الضريبة الجمركية بالقانون الجديد

بعد ظهورها فى مناورات الأسد الأفريقي ..هل اشتري المغرب راجمات الصواريخ النفاثة "هيمارس" من أمريكا ؟

3 قضايا شائكة.. ماذا ترك نتنياهو لـ رئيس حكومة إسرائيل الجديد؟

استعدادا لعبور المانش .. دولفين مصر يجري تدريبه الأخير ببحيرة التمساح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا وتوقعات بسقوط أمطار

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

الإمارات تحذر المصريين من شركات وهمية تروج لفرص عمل بـ تأشيرة حرة

ساسي يعلق على ارتداء عواد قميصه بعد رحيله عن للزمالك

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

فشل سيناريو رمضان صبحي.. الأهلى يخطف صفقة قوية من بيراميدز

يا فرحة ما تمت.. تفاصيل مصرع عروسين فى زفة بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد حضور الاحتفال بالمئوية الأولى لتأسيس الأردن.. فيديو وصور

ماذا حققت وزارة النقل خلال 7 سنوات من حكم الرئيس

من 53 دولة.. وفود منحة "ناصر الدولية للقيادة" في ضيافة وزارة الري

السيسي يوجه بتوسعة محور الضبعة ومدخل طريق "القاهرة - السويس" ..صور

فيديو

فيديو جراف.. نقص الأكسجين إليك الأسباب والأعراض

فيديو جراف| حفار قناة السويس .. قصة "السفينة الجانحة" من الأزمة إلى البطولة

فيديوجراف.. كيف نجح محمد صلاح في تقليل الكراهية ضد الإسلام في إنجلترا ؟

وزير التموين يحسم أسعار السلع وموعد إضافة المواليد.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

سارة مجدي تكتب: السوشيال ميديا سبب اكتئابك!

نرمين الشال تكتب: قل لي مَنْ مدير أعمالك لنعرف من تكون

هويدا دويدار تكتب: ثقيل حملي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ