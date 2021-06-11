هل المجاري المائية تنقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أوبئة يوضح

أكد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أنه لم يتم إثبات أن فيروس كورونا ينتشر في المجاري المائية حتى الآن، موضحا أن قياس نسبة انتشار الفيروسات الأخرى من خلال فحص نسبتها في المجاري المائية هو أسلوب يتبع في بعض الفيروسات الأخرى والتي تنتشر فيها.

وأضاف إسلام عنان، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "اكسترا نيوز": “اطمنوا المجاري المائية مش بتنقل كورونا، وأصحاب الأراضي الزراعية ميخافوش من المخلفات الزراعية، والفيروس ينتقل فقط عبر الرذاذ”.

وتابع: “من الضروري التركيز على أصحاب الأمراض المزمنة خلال حملات التطعيم، ومفيش قلق من اللقاح على أصحاب الأمراض المزمنة، ولابد من إبلاغ الطبيب قبل أخذ اللقاح بالأدوية التي يتلقاها والأعراض التي يعاني منها”.

وأردف أن الأعراض الثابتة منذ الموجة الثانية هي علامات الجلد والإسهال وبعض أعراض الجهاز العصبي.

وأوضح عنان أن مصر لازالت في مرحلة الموجة الثالثة، والتي تشهد حاليا انكسارا بشكل كبير، موضحا أن موعد انكسار الموجة الثالثة سيكون خلال الشهر القادم.