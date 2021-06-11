سارعوا.."الصحة"تكشف تطورًا في أعداد المصابين بـ كورونا وموقف الموجة الرابعة

تواصل وزارة الصحة رفع أعلى درجات الاستعداد إلى القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات كافة للوقاية من فيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة المواطنين حال ظهور أي أعراض بالذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أنّ الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنّ جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب للمستشفيات.

الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وقال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا يشهد حالة من الانخفاض، لكن مع الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات لـ صدى البلد، أنه من المنتظر استمرار الانخفاض لأقصى درجاته في شهر أغسطس، لافتا أن استمرار المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، قد يخفف حدة الإصابات ويقلل أعداد الوفيات.

لقاح فيروس كورونا

وأفاد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أن كل شيء وارد حدوثه، وتطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية، يقلل نسبة ظهور الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر.

مضيفا أن اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، لكنه يخفف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة، لذا علينا مساعدة الدولة في تطعيم المواطنين، حيث نهدف لتطعيم نحو 40% بنهاية العام الحالي.

وطالب رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، المواطنين، بالإسراع والتسجيل على موقع لقاح كورونا للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

مضيفا أن اللقاحات فعالة وآمنة، ولا داعي للخوف، ولكن لن نعطي لقاحات غير فعالة أو غير آمنة، وجرى تحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية وإعطاؤها التراخيص للاستخدام.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 653 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 199285 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 755 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 271047 من ضمنهم 199285 حالة تم شفاؤها، و 15510 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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