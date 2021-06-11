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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"جحا وبديل حماره" بقصر ثقافة أسوان

عروض مسرحية في المحافظات
عروض مسرحية في المحافظات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم عروض الموسم المسرحي الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية بفرع ثقافة أسوان، حيث يقام على مسرح قصر ثقافة كوم أمبو العرض المسرحي "جحا وبديل حماره" ويستمر حتى يوم ١٥ يونيو الحالى، تأليف حسام الدين عبد العزيز، ديكور وملابس هانى محمد أحمد، موسيقى وألحان محمد حسام، استعراضات شعبان فوزى، إخراج هانى فهمى، وتمثيل فرقة قصر ثقافة كوم امبو "خالد عبدالعظيم، رضا عبد الكريم، صباح عبيد، إبراهيم محمد، كريم عصام، أحمد طلب، على محمد على، إيمان حسان، رشاد على، مصطفى خالد، جابر محمود، سيد عبدالمنعم، محمود شوقى.

 

وتدور أحداث العرض عن نوادر جحا وعلاقته بالناس والجار السوء، وهو النخاس والمرابى فى البلد الذى يملك كل شيء فيها عدا بيت جحا، وتطور الأحداث والمواقف فى شكل كوميدى ساخر حتى يقوم النخاس بقطع ديل حمار جحا وأخذه منه ويتمسك جحا بديل حماره إلى حين إرجاع الحمار كاملا.

الهيئة العامة لقصور الثقافة ثقافة اسوان فعاليات ثقافية وفنية عروض مسرحية في المحافظات اخبار ثقافية

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