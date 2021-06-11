بقيادة الدراجة.. ولي عهد بريطانيا يطالب المؤسسات بالمساهمة في الحد من التغير المناخي

تحرص الأسرة الملكية البريطانية، على الأعمال الخيرية لتحفيز الشركات على المزيد من المساهمات التي تفيد المجتمع.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، قام الأمير تشارلز (أمير ويلز) الراعي والمؤسس لجمعية خيرية، بقيادة دراجة، لحث الشركات على المساهمة في الريادة في مجال المناخ.

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واعترف تشارلز بأنه «لم يركب دراجة منذ سنوات» بعدما ظهر أمس متذبذبًا بعض الشيء في قيادتها أثناء الرحلة الخيرية، لكنه تدرب على قيادتها مجددًا منذ حوالي أسبوع.

وقام تشارلز بدعوة 30 راكبًا للدراجات يجمعون المال لصالح الجمعية الخيرية من خلال رحلة على مسافة 250 ميلاً، إلى منزله في غلوستر شير.

وداعب تشارلز الدراجين، قائلاً: «إنهم قدموا دليلًا جيدًا لعدم ارتداء زي الدراجين»، مضيفًا: «إن ارتداء الزي نوع من الكوابيس».

يهتم تشارلز اهتمامًا وثيقًا بقضايا التغير المناخي، بعد أن ألقى خطابه الأول عن البيئة منذ أكثر من 50 عامًا. وأنشأ منتدى للشركات للعمل على الاستدامة البيئية، ودعا لمبادرة الأسواق المستدامة.

