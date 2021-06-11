10 فوائد صحية لتناول البيض

كشف موقع هيلثي، عن أهم 10 فوائد صحية للبيض تم تأكيدها في الدراسات البشرية.



1. البيض مغذي ومفيد ويحتوي على العديد من الفيتامينات

يحتوي البيض أيضًا على كميات مناسبة من فيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ك وفيتامين ب 6 والكالسيوم والزنك

يحتوي هذا على 77 سعرة حرارية و 6 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الدهون الصحية.



2. البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الجيد



في الواقع ، تحتوي البيضة الواحدة على 212 مجم ، أي أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها وهي 300 مجم.

ومع ذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن الكوليسترول في النظام الغذائي لا يرفع بالضرورة نسبة الكوليسترول في الدم، ينتج الكبد بالفعل كميات كبيرة من الكوليسترول كل يوم، عندما تزيد من تناولك للكوليسترول الغذائي ، فإن كبدك ببساطة ينتج كمية أقل من الكوليسترول .

3. البيض يرفع الكوليسترول HDL ("الجيد")



يؤدي تناول البيض باستمرار إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول HDL ("الجيد") ، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.



4. البيض يحتوي على مادة الكولين



يعد البيض من بين أفضل المصادر الغذائية للكولين ، وهو عنصر غذائي مهم للغاية ولكن معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي منه.



5. البيض برتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب



يبدو أن استهلاك البيض يغير نمط جزيئات LDL من LDL الصغير والكثيف (السيئ) إلى LDL الكبير ، والذي يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.



6. يحتوي البيض على مضادات الأكسدة التي لها فوائد كبيرة لصحة العين





تعتبر مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين مهمة جدًا لصحة العين ويمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي وإعتام عدسة العين. البيض مرتفع في كلاهما.



7. البيض يحتوي على أوميغا 3

يحتوي البيض المخصب بأوميغا 3 والمراعي على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، يعتبر تناول هذه الأنواع من البيض وسيلة فعالة لتقليل الدهون الثلاثية في الدم.



8. البيض بروتين عالي الجودة



البيض غني بالبروتين الحيواني عالي الجودة ويحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الإنسان.

9. البيض لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وقد يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

نظرت العديد من الدراسات في تناول البيض وخطر الإصابة بأمراض القلب ولم تجد أي ارتباط.



10. البيض مغذي ومشبع يجعلك تأكل سعرات حرارية أقل كما يساعدك على إنقاص الوزن



البيض مشبع بشكل كبير وقد يقلل من تناول السعرات الحرارية في وقت لاحق من اليوم، قد يؤدي تناول البيض بانتظام إلى تعزيز فقدان الوزن.