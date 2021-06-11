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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللى كريم تهنئ محمد فراج وبسنت شوقي بعقد قرانهما.. صورة

محمد فراج وزوجته
محمد فراج وزوجته

هنأت النجمة نيللي كريم، الفنان محمد فراج، وزوجته بسنت شوقي، بحفل زفافهما، الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، في أحد الفنادق.


ونشرت نيللي كريم، صورة للعروسين، من حفل الزفاف، وعلقت عليها: "congratulations".

واحتفل محمد فراج وبسنت شوقي، بزفافهما، مساء اليوم، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية.

وقرر الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إقامة حفل زفافهما، بعد تأجيله عدة مرات؛ بسبب مشاركته في مسلسلي “ضد الكسر” و"لعبة نيوتن"، اللذان تم عرضهما في السباق الرمضاني الماضي.

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IMG_٢٠٢١٠٦١١_٢٣٣١١٢
الإجراءات الاحترازية عروس محمد فراج يوم الجمعة حفل الزفاف عقد قران الفنان محمد فراج محمد فراج وبسنت شوقي

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