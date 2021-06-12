كوريا الشمالية.. كيم جونج أون يدعو لحالة تأهب قصوى

أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون ترأس اجتماع اللجنة العسكرية المركزية، ودعا إلى تعزيز القوة العسكرية للبلاد.

وقالت الوكالة إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة دعا إلى "حالة تأهب قصوى" ضد الوضع "المتغير بشكل سريع في الآونة الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت أن الاجتماع تناول أيضا القضية التنظيمية المتمثلة في إقالة ونقل وتعيين بعض الضباط العسكريين.

ومن المقرر عقد الاجتماع الكامل للجنة المركزية للحزب الحاكم في كوريا الشمالية في وقت لاحق من الشهر الجاري.