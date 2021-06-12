عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

إنجاز تاريخي.. العالم يهنىء دولة الإمارات وتويتر يتحول لدفتر مباركات .. تفاصيل

صدى البلد

شهدت الساعة القليلة الماضية تفاعلا واسعا من الدول العربية بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة فوزها بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، وتبدأ من يناير 2022 حتي 2023.


وتأتي هذه الخطوة تتويج للدبلوماسية الإماراتية واستكمالا لجهودها من أجل قضايا السلم والأمن في المنطقة والعالم والتي لها بصمات جلية في ربوع العالم و في الكثير من المجالات، وخاصة نشر السلام، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، واليوم تقترب من عضوية مجلس الأمن لتكون صوتا عربيا في مجلس الأمن الدولي .


وبارك قادة الإمارات انتخاب الدولة لشغل مقعد غير دائم في  مجلس الأمن، متطلعين لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي رافعةً شعار "نحن أقوى باتحادنا".


ويأتي فوز الامارات بعضوية مجلس الامن الدولي اليوم في فترة حافلة بالتحديات، وتعود الدبلوماسية الإماراتية الى عضوية المجلس بعد 35 عاماً من تجربة أولى ثرية. تنضم الإمارات إلى المجلس حاملة تطلعات كبيرة، ورؤية ملهمة شعار ها أقوى_باتحادنا، وهدفنا بناء الجسور وتعزيز التعاون والسلام.

 

من جانبه، هنأ رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة عادل بن عبدالرحمن العسومي، قيادةً وحكومةً لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022- 2023.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس الجمعة، أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يبذلونه من مساعٍ مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة، من خلال انتخابها عضواً في مجلس الأمن، وقدرتها في مواجهة التحديات المهمة التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.


ومن جانبهاـ، هنأت مصر دولة الإمارات، أمس الجمعة، أثر انتخابها، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.


وقالت وزارة الخارجية المصرية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات».

وهنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، دولة الإمارات العربية المتحدة بالفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023.

وقال الصفدي عبر تويتر: “أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023. نعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق”.

كما أعربت سلطنة عمان عن تهانيها الخالصة لـ الإمارات لانتخابها عضواً في مجلس الأمن وتعبر عن مساندتها للحكومة الإماراتية في مهامها تجاه قضايا الأمن والسلم الدوليين


ومن جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تهانيه للدول الأعضاء في المنظمة: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الجابون، وجمهورية ألبانيا، بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 ــ 2023.

وأشار الأمين العام، في بيانٍ له،  إلى أن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في مجلس الأمن الدولي إنجاز دبلوماسي يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف

 

 

.

 

 

ترشيحاتنا

بالأسماء.. 28 وزيراً في حكومة إسرائيل الجديدة بينهم 8 سيدات

فيديو جراف.. رسامو الخرائط يكتشفون المحيط الخامس.. شاهد

بلجيكا تستهل مشوارها ببطولة يورو 2020 أمام روسيا.. الليلة

خلال أسبوع.. "الري": تنفيذ 385 قرار إزالة في 12 محافظة

سيراميكا كليوباترا يلتقي حرس الحدود في نهائي كأس مصر للشباب.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد |فيديو

للوصول إلى "نيل بلا تعديات"..وزير الري: ردع كل من تسول له نفسه التعدي على النهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجانا .. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لـ يورو 2020

الهلفوت ..رسالة غامضة من شوبير عقب حلقته مع إكرامي

48 ساعة على انتهاء حكمه.. نتنياهو سينضم للمعارضة بعد رئاسة حكومة إسرائيل 12 عاما

تفاصيل إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

لمدة 9 ساعات.. انقطاع المياه عن مدينة طوخ ..غدا

ينزع البركة والألفة بين الزوجين.. نهى عنه النبي ويقع فيه الآباء عند تزويج بناتهم

أبرزها العجز عن الكسب ..3 شروط لاستحقاق الابن معاش الأب في قانون التأمينات الجديد

دعاء في الصباح.. ردده 3 مرات ليرضيك الله في الدنيا والآخرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في سلة الألعاب.. شاهد أطفال يعثرون على أفعى ضخمة بين الدمى|صور

صالحة للأكل.. شاهد كمامة مصنوعة من الخبز لمنع تفشي كورونا|صور

بعد أشهر من قطعها.. يد رجل تعود للحياة مرة أخرى|صور

خلط المخدرات بالحليب.. جد يقتل حفيده الرضيع بطريقة بشعة في العراق

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل قصة حب محمد فراج وبسنت شوقي وتتويجها بالزواج

الفرح المسموم .. وجبة عشاء تحول حفل زفاف إلى مأساة

فيديوجراف.. كيف رد شريف إكرامي على هجوم جماهير الأهلي ؟

فيديوجراف.. أفريقية تلد 10 أطفال دفعة واحدة وتحطم الرقم القياسي

المزيد

ساحة رأي

د. عبد العزيز آدم يكتب: تعديل ثقافة العلاج النفسي في مجتمعنا

بيري محمد تكتب: ساسي والاحتراف يعظ

جمال قرين يكتب: كلمة فى حق الرئيس

رمضان البيه يكتب: رسالة إلى الشعب والسيد الرئيس

فيروز نبيل تكتب: عيون القلب

سوسن أحمد البراهمي تكتب: حبيبى يا رسول الله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

د.سالم الكتبي

بايدن و«التعددية» القطبية

شريف سمير

مشروع «الإنسان المصرى»!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المناخ والضغط الأمنى

مروة لطفي

ارحموا النساء من نغمة الحريات!

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

اﻟﻤﺰﻳﺪ