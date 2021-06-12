إنجاز تاريخي.. العالم يهنىء دولة الإمارات وتويتر يتحول لدفتر مباركات .. تفاصيل

شهدت الساعة القليلة الماضية تفاعلا واسعا من الدول العربية بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة فوزها بمقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، الجمعة، وذلك لفترة تمتد لمدة عامين، وتبدأ من يناير 2022 حتي 2023.



وتأتي هذه الخطوة تتويج للدبلوماسية الإماراتية واستكمالا لجهودها من أجل قضايا السلم والأمن في المنطقة والعالم والتي لها بصمات جلية في ربوع العالم و في الكثير من المجالات، وخاصة نشر السلام، وتمكين المرأة، ودعم الشباب، واليوم تقترب من عضوية مجلس الأمن لتكون صوتا عربيا في مجلس الأمن الدولي .



وبارك قادة الإمارات انتخاب الدولة لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، متطلعين لفترة عضوية فاعلة وإيجابية ونشطة في مجلس الأمن الدولي رافعةً شعار "نحن أقوى باتحادنا".



ويأتي فوز الامارات بعضوية مجلس الامن الدولي اليوم في فترة حافلة بالتحديات، وتعود الدبلوماسية الإماراتية الى عضوية المجلس بعد 35 عاماً من تجربة أولى ثرية. تنضم الإمارات إلى المجلس حاملة تطلعات كبيرة، ورؤية ملهمة شعار ها أقوى_باتحادنا، وهدفنا بناء الجسور وتعزيز التعاون والسلام.

من جانبه، هنأ رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة عادل بن عبدالرحمن العسومي، قيادةً وحكومةً لانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022- 2023.

وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس الجمعة، أن هذه الخطوة تعتبر تتويجاً لإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يبذلونه من مساعٍ مستمرة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة ودفاعهم المتواصل عن القضايا العربية.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن ثقته الكاملة في قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المسؤولية الكبيرة، من خلال انتخابها عضواً في مجلس الأمن، وقدرتها في مواجهة التحديات المهمة التي تواجه المنطقة في الوقت الحاضر، متمنياً لدولة الإمارات العربية المتحدة التوفيق والسداد في أداء هذه المهمة لما فيه صالح أوطاننا العربية.



ومن جانبهاـ، هنأت مصر دولة الإمارات، أمس الجمعة، أثر انتخابها، عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألبانيا والبرازيل والجابون وغانا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.



وقالت وزارة الخارجية المصرية في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نعرب عن خالص التهاني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لانتخابها لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة للفترة 2022-2023 خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد للأشقاء في دولة الإمارات».

وهنأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، دولة الإمارات العربية المتحدة بالفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023.

وقال الصفدي عبر تويتر: “أطيب التهاني للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للعام 2022-2023. نعتز بأشقائنا وبإنجازاتهم، وكل الأمنيات بالتوفيق”.

كما أعربت سلطنة عمان عن تهانيها الخالصة لـ الإمارات لانتخابها عضواً في مجلس الأمن وتعبر عن مساندتها للحكومة الإماراتية في مهامها تجاه قضايا الأمن والسلم الدوليين



ومن جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تهانيه للدول الأعضاء في المنظمة: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الجابون، وجمهورية ألبانيا، بمناسبة فوز تلك الدول في انتخابات الأمم المتحدة بمقاعد في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022 ــ 2023.

وأشار الأمين العام، في بيانٍ له، إلى أن فوز الدول الأعضاء بمقاعد في مجلس الأمن الدولي إنجاز دبلوماسي يعكس دورها في ترسيخ السلام الدولي والجهود الرامية لإحلال الأمن والسلم في العالم، ومشاركة العالم قيم الإسلام السمحة التي تدعو للحوار والتعايش والسلام ونبذ الإرهاب والعنف والتطرف

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