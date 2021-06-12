شاهد .. لحظة إدلاء الرئيس الجزائري بصوته في الانتخابات البرلمانية

أدلى الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، بصوته في الانتخابات البرلمانية، قبل قليل .

وتشهد الجزائر اليوم، عرسا ديمقراطيا بإجراء انتخابات تشريعية هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون للحكم، بعد احتجاجات شعبيّة في فبراير 2019 ضدّ نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، يأمل أن تؤدي لميلاد طبقة سياسية جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وحمل الشعب الجزائري آماله وطموحاته متوجهين اليوم السبت لاختيار ممثليهم في البرلمان من قوائم مرشّحي الأحزاب والمستقلين، وذلك على أساس نظام اقتراع جديد ، حيث يتنافس في هذه الانتخابات أكثر من 22 ألف مرشح على نيل عضوية 407.