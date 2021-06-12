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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالات عصرية.. مريم أوزرلي تتألق في أحدث جلسة تصوير

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صورة جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات عصرية وساحرة نالت إعجاب متابعيها في التعليقات.
 

تفاصيل إطلالة مريم أوزرلي

 

وتألقت مريم أوزرلي بـ ببدلة باللون الرمادي مكونة من بنطال واسع وعليه جاكيت بأكمام طويلة قامت بوضعه على كتفيها واختارت عليهم توب باللون الأورانج بتصميم المب، وعليهم حذاء باللون السيلفر اللامع، وهو ما أبرز أنوثتها وأناقتها.

أما في الإطلالة الثانية فقد ارتدت مريم أوزرلي بالطوا اوفر سايز اللون الابيض الثلجي يتوسطه حزام بنفس اللون، وارتدت في الإطلالة الالثة بنطال باللون الاورانج وعليه توب مشجر بالوان مختلفة وباكمام طويلة 

 


ومن الناحية الجمالية قامت مريم أوزرلي بلم خصلات شعرها الذهبية الى الاعلى بعمل "ذيل حصان" بتسريحة انسيابية وناعمة، وهو ما أبرز رقة وجمال ملامحها.

وأكملت مريم أوزرلي إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر الشفاه باللون الكشميري، مع الماسكرا والكحل الأسود، والآي شادو، وهو ما أبرز من لون عينيها المميزة.

ولم تتكلف مريم أوزرلي في ارتداء الأكسسوارات في إطلالتها؛ حيث اكتفت بإختيار ساعة يد وخاتم باللون الفضي مع قرطين ناعمين باللون  الذهبي، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

حياة مريم أوزرلي الأسرية


ولدت مريم أوزرلي  في ألمانيا عام 1983، إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة، و نجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، حلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».
 

تحب الأكل

 

في الوقت الذي تتظاهر الكثير من الفنانات بعدم رغبتهن في الأكل، خاصة على الهواء وفي الأماكن العامة، ظهرت الفنانة «مريم أوزرلي» وهى تتناول الوجبات المصرية على الهواء، حتى أنها عبرت عن عشقها للأكل، وتناولت الحمام المصري والمحشي وعددا من الأكلات المصرية، وعبرت عن سعادتها بالأكل المصري ورغبتها بالأكل أكثر، قائلة: "الفستان خلاص بقى ضيق عليا.. وعايزه آكل تاني ومش عارفة".

تهوى الكركبة

 

ورغم كونها واحدة من أشهر النجمات الجميلات، إلا أن ذلك لم يمنعها من الاعتراف بأنها تحب "الكركبة" وتأكل بأصابعها خلال تواجدها في بيتها، دون أن تلتزم بقواعد الإتيكيت كما تدعى العديد من الفنانات، حيث قالت: "بحب وانا قاعدة في البيت بتفرج على التليفزيون الدنيا تبقى مكركبة حواليا.. فيه أكل كتير في كل مكان وحاجات ملهاش لازمة".

 

أم غير مثالية

 

الفنانة التي قدمت دور السلطانة ولها العديد من الجواري والخدم في مسلسل «حريم السلطان»، وصفت نفسها بالأم غير المثالية لكونها تأكل بأصابعها وتحب الكركبة، قائلة "بنتي لما بتلاقيني بأكل بأصابعي بحس أنها بتقول عليا أم غير مثالية".

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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